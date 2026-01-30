Сафонов о возвращении в старт «ПСЖ» после травмы: «Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна ЛЧ. Только в этот момент я осознал результат моей работы за полгода»
Матвей Сафонов: не подобрать слова, чтобы описать эмоции от вчерашней игры.
Матвей Сафонов доволен возвращением в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.
Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра – и я в воротах.
Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода», – написал россиянин.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39890 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Молорик Матвей. Главное не сбавлять.
Гол конечно не его вина ,там расстрел .Там с очень близкого расстояния .А вот когда мяч выпустил и т,д было видно что нервничает .Пару игр в старте и пару удачных эпизодов и кураж поймает надеюсь .Или ПСЖ выйдет на рынок за вратарем ,потому что Шевалье уровень этого второго из Динамо ,не хочу его фамилию называть
