  • Сафонов о возвращении в старт «ПСЖ» после травмы: «Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна ЛЧ. Только в этот момент я осознал результат моей работы за полгода»
9

Матвей Сафонов: не подобрать слова, чтобы описать эмоции от вчерашней игры.

Матвей Сафонов доволен возвращением в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.

Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра – и я в воротах.

Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода», – написал россиянин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Молорик Матвей. Главное не сбавлять.
Гол конечно не его вина ,там расстрел .Там с очень близкого расстояния .А вот когда мяч выпустил и т,д было видно что нервничает .Пару игр в старте и пару удачных эпизодов и кураж поймает надеюсь .Или ПСЖ выйдет на рынок за вратарем ,потому что Шевалье уровень этого второго из Динамо ,не хочу его фамилию называть
Гол конечно не его вина ,там расстрел .Там с очень близкого расстояния .А вот когда мяч выпустил и т,д было видно что нервничает .Пару игр в старте и пару удачных эпизодов и кураж поймает надеюсь .Или ПСЖ выйдет на рынок за вратарем ,потому что Шевалье уровень этого второго из Динамо ,не хочу его фамилию называть
