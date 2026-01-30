«Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы, связанные с ЛЧ. Защитник в пятницу вылетит в Амстердам

«Аякс» покупает Зинченко у «Арсенала».

Александр Зинченко готовится перейти в «Аякс».

Ранее стало известно , что «Арсенал » продаст нидерландскому клубу защитника, сейчас выступающего в аренде за «Ноттингем Форест ». Зинченко подпишет контракт до конца сезоне, если пройдет медосмотр. Если сотрудничество окажется успешным, клуб и игрок смогут обсудить продление договора.

Украинец вылетит в Амстердам в пятницу, чтобы подписать соглашение с «Аяксом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Сделка с «Арсеналом» будет осуществлена за сумму в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с Лигой чемпионов.

Зинченко уходит в «Аякс»: за полгода увял в «Ноттингеме». Артете не нужен