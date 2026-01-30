  • Спортс
  • «Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы, связанные с ЛЧ. Защитник в пятницу вылетит в Амстердам
68

«Арсенал» продаст Зинченко «Аяксу» за 1,5 млн евро и бонусы, связанные с ЛЧ. Защитник в пятницу вылетит в Амстердам

«Аякс» покупает Зинченко у «Арсенала».

Александр Зинченко готовится перейти в «Аякс».

Ранее стало известно, что «Арсенал» продаст нидерландскому клубу защитника, сейчас выступающего в аренде за «Ноттингем Форест». Зинченко подпишет контракт до конца сезоне, если пройдет медосмотр. Если сотрудничество окажется успешным, клуб и игрок смогут обсудить продление договора.

Украинец вылетит в Амстердам в пятницу, чтобы подписать соглашение с «Аяксом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка с «Арсеналом» будет осуществлена за сумму в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с Лигой чемпионов.

Зинченко уходит в «Аякс»: за полгода увял в «Ноттингеме». Артете не нужен

Кто выиграет Лигу чемпионов?39882 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoАякс
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoАлександр Зинченко
возможные трансферы
logoвысшая лига Нидерланды
Фабрицио Романо
деньги
logoНоттингем Форест
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Украины по футболу
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то дешево оценили ресторанно-инстаграмного воина света
Ответ Богдан
Как-то дешево оценили ресторанно-инстаграмного воина света
Изначально вообще непонятно зачем его Арсенал покупал еще и за 30 млн. Как крайний защитник он никакой, в полузащите тоже не уровень такого клуба. Еще и травматом стал, закономерный итог.
Ответ Папа Футбола
Изначально вообще непонятно зачем его Арсенал покупал еще и за 30 млн. Как крайний защитник он никакой, в полузащите тоже не уровень такого клуба. Еще и травматом стал, закономерный итог.
Да, эксперимент этот с переходом на лз слишком затянулся. Был интересный, креативный атакующий полузащитник, который мог сыграть справа или в центре. Выбрал бы клуб попроще, чем Сити, где вакантны эти позиции и было бы красиво
Кто-то помнит, чтобы Арсенал выгодно продал футболиста за последние лет 10? Там сальдо трансферное к минус одному миллиарду стремится, кажется
Ответ Дмитрий Бервинов
Кто-то помнит, чтобы Арсенал выгодно продал футболиста за последние лет 10? Там сальдо трансферное к минус одному миллиарду стремится, кажется
Арсенал продавал Ивоби лямов за 35-40.
Ответ Дмитрий Бервинов
Кто-то помнит, чтобы Арсенал выгодно продал футболиста за последние лет 10? Там сальдо трансферное к минус одному миллиарду стремится, кажется
Хотел было написать про Фабрегаса, а потом вспомнил, что с тех пор прошла целая вечность
Помню все писали что 55 лямов за Феррана это развод Барсы. Хотя я всегда знал, что 30 за Зинченко это реально развод. Он травмировался постоянно ещё в Сити толком не играя, а в Арсенале только и лежал в лазарете.
Ответ Ulukbek Kiyazov
Помню все писали что 55 лямов за Феррана это развод Барсы. Хотя я всегда знал, что 30 за Зинченко это реально развод. Он травмировался постоянно ещё в Сити толком не играя, а в Арсенале только и лежал в лазарете.
Зинченко и Габи Жезус перевернули Арсенал. Перевернули мышление и самооценку команды. Игра с их приходом стала разительно отличаться. Видно, что плюсики собирает эта чушь не от болельщиков Арсенала
1,5 млн…слезы, а не деньги
Ответ Остап Бендер
1,5 млн…слезы, а не деньги
Мне бы 10% от этой слезинки)
Ответ Остап Бендер
1,5 млн…слезы, а не деньги
У него полгода по контракту, плюс даже Дайчу оказался не нужен. Хоть какие-то деньги за это дно — уже хорошо, Эду бы бесплатно отпустил
а после Аякса будет какая ни будь краковия или работнички
Ответ Brigant
а после Аякса будет какая ни будь краковия или работнички
Рубин или Балтика
1,5 млн евро даже Уфа могла бы заплатить) Или укр ТЦК.
Ответ ericssons
1,5 млн евро даже Уфа могла бы заплатить) Или укр ТЦК.
При слове ТЦК Зинченко сам 1,5 ляма заплатит.
Хорошо наварились лондонцы. 30млн фунтов перевели в адекватные евро
Эпопея спонсирования Украины в виде трансферов Зинченко, Мудрика, Забарного и прочих приходит к закономерному итогу.
Ответ Андоррский почтальон
Эпопея спонсирования Украины в виде трансферов Зинченко, Мудрика, Забарного и прочих приходит к закономерному итогу.
почему? Украину то они проспонсировали переплатив, а теперь по настоящей цене их продают
Мне кажется, ему нужен клуб, где он будет играть ЦПЗ.
Ответ Carver
Мне кажется, ему нужен клуб, где он будет играть ЦПЗ.
В Голландии есть классный клуб "Коззакен Бойс", там, говорят, нехватка цпз (как этот тип будет играть центрального полузащитника, я хз)
Ответ Carver
Мне кажется, ему нужен клуб, где он будет играть ЦПЗ.
В Зенит ему надо. Они больше чем 1,5 млн дадут 🤣
