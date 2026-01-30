  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби сам попросил об уходе из «Марселя» после вылета из ЛЧ. Переговоры внутри клуба продолжаются (Санти Ауна)
5

Де Дзерби сам попросил об уходе из «Марселя» после вылета из ЛЧ. Переговоры внутри клуба продолжаются (Санти Ауна)

Де Дзерби решил покинуть «Марсель».

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби попросил об отставке из клуба.

В среду французы проиграли «Брюгге» со счетом 0:3 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов и вылетели из турнира, заняв 25-е место в таблице. 

Ранее RMC Sport сообщил, что итальянскому специалисту грозит увольнение. Он ведет переговоры с руководством относительно своего будущего. Источники, близкие к клубу, утверждают, что решение еще не принято. 

По данным журналиста Санти Ауны, итальянский специалист сам попросил об уходе из «Марселя». Переговоры внутри клуба продолжаются.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39890 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Санти Ауны
logoРоберто Де Дзерби
logoлига 1 Франция
logoМарсель
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
отставки
logoвысшая лига Бельгия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Трент Резнор
Эффект Моуриньо
Маур по осени бы ещё слился, успев до конца сезона "кинуть" ещё какой нибудь клуб на неустойку))
Ответ Трент Резнор
Эффект Моуриньо
Маур даже на закате лучше проходимца де дзерби, который даже чемпионат с гурником не смог выиграть
В Манчестер и Гринвуда с собой прихвати
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Дзерби грозит увольнение из «Марселя» после 0:3 от «Брюгге» и вылета из ЛЧ. Тренер обсуждает ситуацию с руководством
29 января, 16:06
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем