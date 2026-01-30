Де Дзерби сам попросил об уходе из «Марселя» после вылета из ЛЧ. Переговоры внутри клуба продолжаются (Санти Ауна)
Де Дзерби решил покинуть «Марсель».
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби попросил об отставке из клуба.
В среду французы проиграли «Брюгге» со счетом 0:3 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов и вылетели из турнира, заняв 25-е место в таблице.
Ранее RMC Sport сообщил, что итальянскому специалисту грозит увольнение. Он ведет переговоры с руководством относительно своего будущего. Источники, близкие к клубу, утверждают, что решение еще не принято.
По данным журналиста Санти Ауны, итальянский специалист сам попросил об уходе из «Марселя». Переговоры внутри клуба продолжаются.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Санти Ауны
Эффект Моуриньо
Эффект Моуриньо
Маур по осени бы ещё слился, успев до конца сезона "кинуть" ещё какой нибудь клуб на неустойку))
Эффект Моуриньо
Маур даже на закате лучше проходимца де дзерби, который даже чемпионат с гурником не смог выиграть
В Манчестер и Гринвуда с собой прихвати
Де Дзюба.
