  • Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в «МЮ» – обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Энрике, Тухелем или Анчелотти, а потом занял их место»
30

Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в «МЮ» – обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Энрике, Тухелем или Анчелотти, а потом занял их место»

Гари Невилл: оставить Кэррика – это обречь его на неудачу, нужен лучший тренер.

Гари Невилл считает, что Майкла Кэррика не стоит оставлять на следующий сезон.

«Если ты собираешься тренировать один из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое тебя ждет, тебе нужен многолетний опыт.

Подумайте о том, чем занимался Микель Артета у Гвардиолы в «Ман Сити». Если бы в «МЮ» пришли, скажем, Энрике, Тухель или Анчелотти, а Кэррик поработал с ними два или три года и затем занял их место, то было бы правильно, на мой взгляд.

Но я думаю, что сделать Кэррика главным тренером «МЮ» после четырех месяцев в команде и пары лет в «Мидлсбро» – это обречь его на неудачу. Меня беспокоит, что в таком случае мы снова будем смотреть, как наш парень в течение полутора лет так или иначе проваливается. Это кино мы уже смотрели.

«МЮ» должен назначить лучшего из лучших среди тех, кто будет доступен летом, и назначить его надо сразу же», – сказал экс-защитник «Ман Юнайтед» в шоу The Overlap.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем, Кэррик уже был помощником в МЮ, главным в Мидлсбро, ему до 50ти лет сидеть под кем-то?:) Если не в кризисном МЮ, то где опыта ещё набираться:) Бывшие легенды МЮ это какой-то позор, я бы ещё понял, если назначили какого-нибудь Лингарда главным тренером, но тут игрок с которым играли вместе и такая зависть:))
Ответ rigobersong
Зачем, Кэррик уже был помощником в МЮ, главным в Мидлсбро, ему до 50ти лет сидеть под кем-то?:) Если не в кризисном МЮ, то где опыта ещё набираться:) Бывшие легенды МЮ это какой-то позор, я бы ещё понял, если назначили какого-нибудь Лингарда главным тренером, но тут игрок с которым играли вместе и такая зависть:))
Комментарий скрыт
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий скрыт
Какой топ тренер захочет добровольно идти в такой гадюшник? Не в плане сам клуб, а в плане руководства и вот такого окружения бывших легенд. В нынешнем МЮ можно получить лишь антирейтинг. Даже когда клуб одолел топарей по нынешним меркам АПЛ, ты все равно какой то не такой, не уровень МЮ. Нужно громкое имя чтобы что? Уволить через год, два выплатив неустойку? Давно понятно, что вина лежит не только на тренере.
Не пойму они дурачки все или прикидываются. Каррик не первый год работает в МЮ и давно заслужил шанса на постоянной основе тренировать.
Ответ CyberUnited
Не пойму они дурачки все или прикидываются. Каррик не первый год работает в МЮ и давно заслужил шанса на постоянной основе тренировать.
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Еще один из той же категории)
Как же их съедает зависть, лол
Обратные примеры он конечно умолчит, Кейруш например
Ладно когда эти гиены завистливые чужих мочат на тренерском кресле, но с каким упором они это делают в сторону Кэррика просто жесть.
Когда рыбака назначили временным, все эти типы хором рассказывали, как возрождается наконец-то дух того самого МЮ и как ему надо дать поработать.
Тут же их прямо плющит. Занятно.
Ответ U
Когда рыбака назначили временным, все эти типы хором рассказывали, как возрождается наконец-то дух того самого МЮ и как ему надо дать поработать. Тут же их прямо плющит. Занятно.
С рыбаком юнайтед так ничего и не выиграл. Переобулись
Никто из говорунов на тв не верит в Каррика почему то. Майкл между прочим не плохо тренил Мидлсбро. Был помощником у Жозе.
Как это бесит.
Если завалит конец сезона - нужно убирать.
Если оставит МЮ в четверке - нужно оставлять.

Всё. Больше никаких критериев на этом этапе быть не должно.
"Письма ветеранов" как жанр просто прекрасны)
Взяли человек 10 тренеров с огромным опытом за последние лет 5. И что?
