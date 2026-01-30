Гари Невилл: «Оставить Кэррика после 4 месяцев в «МЮ» – обречь его на неудачу, это кино мы смотрели. Лучше бы он пару лет поработал с Энрике, Тухелем или Анчелотти, а потом занял их место»

Гари Невилл: оставить Кэррика – это обречь его на неудачу, нужен лучший тренер.

Гари Невилл считает, что Майкла Кэррика не стоит оставлять на следующий сезон.

«Если ты собираешься тренировать один из крупнейших клубов мира и справляться с давлением, которое тебя ждет, тебе нужен многолетний опыт.

Подумайте о том, чем занимался Микель Артета у Гвардиолы в «Ман Сити ». Если бы в «МЮ» пришли, скажем, Энрике, Тухель или Анчелотти , а Кэррик поработал с ними два или три года и затем занял их место, то было бы правильно, на мой взгляд.

Но я думаю, что сделать Кэррика главным тренером «МЮ» после четырех месяцев в команде и пары лет в «Мидлсбро» – это обречь его на неудачу. Меня беспокоит, что в таком случае мы снова будем смотреть, как наш парень в течение полутора лет так или иначе проваливается. Это кино мы уже смотрели.

«МЮ» должен назначить лучшего из лучших среди тех, кто будет доступен летом, и назначить его надо сразу же», – сказал экс-защитник «Ман Юнайтед» в шоу The Overlap.