Давид Волк: «Дай бог, войти в число лучших вратарей России и, как Сафонов, перейти в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов»
Волк: дай бог, как Сафонов, перейти в европейский топ‑чемпионат.
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк хочет попробовать свои силы в Европе.
«Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Дай бог, в скором времени мы выйдем на международную арену, и к этому моменту нужно войти в число лучших вратарей России, а спустя время, как Сафонов, переходить в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов.
Хотелось бы попробовать себя в Европе, но сейчас рано об этом говорить», — сказал Волк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Есть цель и стремление, все в его руках. При определенных обстоятельствах и хорошем агенте это вполне реально. Пример Хайкина и Буде-Глимт перед глазами.
Давид, на Бога надейся, а сам не плошай!
Давид нормальный воротчик
