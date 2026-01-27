Давид Волк: «Дай бог, войти в число лучших вратарей России и, как Сафонов, перейти в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов»

Волк: дай бог, как Сафонов, перейти в европейский топ‑чемпионат.

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк хочет попробовать свои силы в Европе.

«Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Дай бог, в скором времени мы выйдем на международную арену, и к этому моменту нужно войти в число лучших вратарей России, а спустя время, как Сафонов, переходить в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов.

Хотелось бы попробовать себя в Европе, но сейчас рано об этом говорить», — сказал Волк.