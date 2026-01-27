  • Спортс
Давид Волк: «Дай бог, войти в число лучших вратарей России и, как Сафонов, перейти в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов»

Волк: дай бог, как Сафонов, перейти в европейский топ‑чемпионат.

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк хочет попробовать свои силы в Европе.

«Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Дай бог, в скором времени мы выйдем на международную арену, и к этому моменту нужно войти в число лучших вратарей России, а спустя время, как Сафонов, переходить в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов. 

Хотелось бы попробовать себя в Европе, но сейчас рано об этом говорить», — сказал Волк.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Есть цель и стремление, все в его руках. При определенных обстоятельствах и хорошем агенте это вполне реально. Пример Хайкина и Буде-Глимт перед глазами.
Давид, на Бога надейся, а сам не плошай!
Давид нормальный воротчик
