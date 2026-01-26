Росеньор о Палмере: «Коул очень счастлив в «Челси». Он выдающийся игрок и важная часть наших долгосрочных планов»

Росеньор о Палмере: он очень счастлив быть в «Челси», это выдающийся игрок.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор заявил, что Коул Палмер счастлив в клубе, несмотря на сообщения об обратном.

Ранее британские таблоиды писали, что полузащитник скучает по родному Манчестеру и мог бы оказаться в «Манчестер Юнайтед ».

«Я много раз разговаривал с Коулом, и он, кажется, очень, очень счастлив быть здесь. Он очень, очень счастлив быть в клубе.

Он важная часть наших долгосрочных планов. Он выдающийся игрок.

Каждый игрок переживает трудные моменты в своей карьере, связанные с травмами. Я не думаю, что это как-то отражается на его качествах. Он выдающийся футболист», – сказал Росеньор.