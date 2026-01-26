Росеньор о Палмере: «Коул очень счастлив в «Челси». Он выдающийся игрок и важная часть наших долгосрочных планов»
Росеньор о Палмере: он очень счастлив быть в «Челси», это выдающийся игрок.
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор заявил, что Коул Палмер счастлив в клубе, несмотря на сообщения об обратном.
Ранее британские таблоиды писали, что полузащитник скучает по родному Манчестеру и мог бы оказаться в «Манчестер Юнайтед».
«Я много раз разговаривал с Коулом, и он, кажется, очень, очень счастлив быть здесь. Он очень, очень счастлив быть в клубе.
Он важная часть наших долгосрочных планов. Он выдающийся игрок.
Каждый игрок переживает трудные моменты в своей карьере, связанные с травмами. Я не думаю, что это как-то отражается на его качествах. Он выдающийся футболист», – сказал Росеньор.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25622 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Да и откровенно, его ставить особо некуда. Сантос скорее переведет Энцо на позицию десятки. На правом фланге будут развивать Эстевана.
Если манки ищут замену Бруно, то наверное это будет вин-вин для всех.
Я понятия не имею, зачем они это делают, может чтобы создать давление вокруг Челси для борьбы за топ-5.
Но все топовые журналисты, в том числе те, кто приближен к Челси(Орнштейн, Джейкобс) уже давно написали, что все это полная шляпа, и никакой МЮ Палмера не подпишет.
Никто, кроме манков на это не ведется, а нормальные журналисты дали опровержение.
С АПЛ договориться проще, английские лорды всегда знают, в какой момент можно смотреть в сторону и Боули этим пользовался, используя недостатки системы по полной. Но все же все английские клубы должны с этого сезона войти в лимит где траты на трансферы+зп+агентов не превышают 85% дохода клуба.
Вобщем все не так радужно, как кажется.