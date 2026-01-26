  • Спортс
  • Росеньор о Палмере: «Коул очень счастлив в «Челси». Он выдающийся игрок и важная часть наших долгосрочных планов»
23

Росеньор о Палмере: «Коул очень счастлив в «Челси». Он выдающийся игрок и важная часть наших долгосрочных планов»

Росеньор о Палмере: он очень счастлив быть в «Челси», это выдающийся игрок.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор заявил, что Коул Палмер счастлив в клубе, несмотря на сообщения об обратном.

Ранее британские таблоиды писали, что полузащитник скучает по родному Манчестеру и мог бы оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я много раз разговаривал с Коулом, и он, кажется, очень, очень счастлив быть здесь. Он очень, очень счастлив быть в клубе.

Он важная часть наших долгосрочных планов. Он выдающийся игрок.

Каждый игрок переживает трудные моменты в своей карьере, связанные с травмами. Я не думаю, что это как-то отражается на его качествах. Он выдающийся футболист», – сказал Росеньор.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
logoЧелси
logoтравмы
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиэм Росеньор
возможные трансферы
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем больше говорят про счастье игрока в Челси, тем вероятнее его уход.
Ответ Wagner
Чем больше говорят про счастье игрока в Челси, тем вероятнее его уход.
А если он действительно счастлив, как надо сказать?
Ответ Wagner
Чем больше говорят про счастье игрока в Челси, тем вероятнее его уход.
Учитывая его низкую стоимость на вход и потенциально очень высокую на выход, то это как раз решит все проблемы Челси по финансам на уровне продажи четырех Ачимпонгов.
Да и откровенно, его ставить особо некуда. Сантос скорее переведет Энцо на позицию десятки. На правом фланге будут развивать Эстевана.
Если манки ищут замену Бруно, то наверное это будет вин-вин для всех.
Вбросы про желание перейти в МЮ исходят от всяких желтушных манковских журналистов из Сана и прочих третьесортных источников.
Я понятия не имею, зачем они это делают, может чтобы создать давление вокруг Челси для борьбы за топ-5.

Но все топовые журналисты, в том числе те, кто приближен к Челси(Орнштейн, Джейкобс) уже давно написали, что все это полная шляпа, и никакой МЮ Палмера не подпишет.
Ответ Proper Chels
Вбросы про желание перейти в МЮ исходят от всяких желтушных манковских журналистов из Сана и прочих третьесортных источников. Я понятия не имею, зачем они это делают, может чтобы создать давление вокруг Челси для борьбы за топ-5. Но все топовые журналисты, в том числе те, кто приближен к Челси(Орнштейн, Джейкобс) уже давно написали, что все это полная шляпа, и никакой МЮ Палмера не подпишет.
Вброс про желание вернутся в Манчестер— вброс от пальмы. Только, разумеется, речь не про Юнайтед.
Ответ Noken
Вброс про желание вернутся в Манчестер— вброс от пальмы. Только, разумеется, речь не про Юнайтед.
Нет, это вброс от манковских журналистов, один из которых бывший работник МЮ, который сейчас журналист на Сане, и считается фриком.
Никто, кроме манков на это не ведется, а нормальные журналисты дали опровержение.
Заголовок один-в-один из старого ФМ
Значит перейдет в МЮ))
У Челси вроде как нет серьезных финансовых проблем, чтоб продавать своего лучшего игрока.
Ответ lzrksa
У Челси вроде как нет серьезных финансовых проблем, чтоб продавать своего лучшего игрока.
Это у БлуКо нет проблем, они все так же безмерно богаты. А вот у Челси есть проблемы с тем, чтобы вписаться в финансовые рамки УЕФА и АПЛ. С УЕФА договор, что к 27/28 сезону (если не ошибаюсь), Челси должен выйти в безубыточность. Челси уже штрафанули за это на 20 лямов (+60 миллионов штрафов на очереди), и если не впишутся - будет исключение из еврокубков.
С АПЛ договориться проще, английские лорды всегда знают, в какой момент можно смотреть в сторону и Боули этим пользовался, используя недостатки системы по полной. Но все же все английские клубы должны с этого сезона войти в лимит где траты на трансферы+зп+агентов не превышают 85% дохода клуба.
Вобщем все не так радужно, как кажется.
