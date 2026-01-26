Полицейская собака умерла перед матчем «Лиона» и «Меца». В соцсетях обвинили ультрас из Лиона, но полиция заявила, что у Дино случился сердечный приступ
Cмерть полицейской собаки перед матчем во Франции спровоцировала скандал в социальных сетях.
Инцидент произошел в воскресенье до начала встречи Лиги 1 между «Мецем» и «Лионом» (2:5). Дино, полицейская собака из кинологического подразделения, погибла при исполнении служебных обязанностей. Сообщение Национальной полицейской ассоциации 57 на этот счет вызвало негодование в социальных сетях.
В последующие часы в сети распространились многочисленные обвинения, направленные против болельщиков «Лиона», в частности, против ультрас Bad Gones. Некоторые пользователи интернета утверждали, что животное было жестоко атаковано фанатами гостей.
В понедельник утром представители ассоциации официально опровергли эти слухи. Согласно предоставленной информации, собака умерла от сердечного приступа. Хотя трагедия произошла во время выполнения сотрудниками правоохранительных органов задач по поддержанию общественного порядка в толпе, они указывают, что фанаты не применяли прямого насилия к собаке.
-Может ли у собаки случится инфаркт?
-Может, если для собаки будут созданы человеческие условия
Скорее всего, есть. Миопатия захвата при испуге, резкий выброс адреналина и кортизола повреждает мышцы, а сердце это тоже мышца. Таких случаев полно. Фанатов не обвиняют, что бы "не раскачивать лодку", ситуацию ведь уже не исправишь, а злого умысла не было.
Понятно было , что обязательно забьют , но и обязательно проиграют.
Но чтобы аж 5 - тут был не один скачок давления у болельщиков.
Сезон безнадежности .
P.S. Эндрик - пирожок натуральный убийца в этом матче ))
Просто умерла собака и началось такое мракобесие... в какое же дебильное время мы живём.