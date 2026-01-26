Полицейская собака умерла перед матчем «Лиона» и «Меца». В соцсетях обвинили ультрас из Лиона, но полиция заявила, что у Дино случился сердечный приступ

Фанатов «Лиона» обвинили в смерти служебной собаки на матче.

Cмерть полицейской собаки перед матчем во Франции спровоцировала скандал в социальных сетях.

Инцидент произошел в воскресенье до начала встречи Лиги 1 между «Мецем » и «Лионом» (2:5). Дино, полицейская собака из кинологического подразделения, погибла при исполнении служебных обязанностей. Сообщение Национальной полицейской ассоциации 57 на этот счет вызвало негодование в социальных сетях.

В последующие часы в сети распространились многочисленные обвинения, направленные против болельщиков «Лиона », в частности, против ультрас Bad Gones. Некоторые пользователи интернета утверждали, что животное было жестоко атаковано фанатами гостей.

В понедельник утром представители ассоциации официально опровергли эти слухи. Согласно предоставленной информации, собака умерла от сердечного приступа. Хотя трагедия произошла во время выполнения сотрудниками правоохранительных органов задач по поддержанию общественного порядка в толпе, они указывают, что фанаты не применяли прямого насилия к собаке.