  • «Ливерпуль» подписал защитника Австрии U17 Ндукве. Футболист русско-нигерийского происхождения присоединится к клубу летом
12

«Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника русско-нигерийского происхождения.

«Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника русско-нигерийского происхождения.

«Ливерпуль» объявил о подписании 17-летнего защитника юношеской сборной Австрии Ифеаньи Ндукве.

Футболист «Аустрии», которому в марте исполнится 18 лет, должен присоединиться к клубу летом и будет выступать за команду «Ливерпуля» U21. По информации «Спорт-Экспресса», контракт с Ндукве рассчитан до 2030 года.

Отметим, что Ндукве родился в Вене в смешанной семье: отец Ифеаньи – нигериец, а мать – русская.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoАустрия
logoвысшая лига Австрия
трансферы
logoпремьер-лига Англия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Африкано-русское происхождение - это в 99,9% случаев мать русская
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Африкано-русское происхождение - это в 99,9% случаев мать русская
В обратную сторону связь не работает, они страшненькие...
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Африкано-русское происхождение - это в 99,9% случаев мать русская
Категория - межрасовое..😁
полу наш слоняра
Пару раз выйдет на поле и начнутся слухи, что наши клубы его купить хотят и паспорт выдать
Ответ goodok
Пару раз выйдет на поле и начнутся слухи, что наши клубы его купить хотят и паспорт выдать
Сменить паспорт Австрии на какой либо другой, ну только за если за это дадут очень много много много денег)))
Ответ ArtemMU
Сменить паспорт Австрии на какой либо другой, ну только за если за это дадут очень много много много денег)))
Cмена спортивного гражданства не равно смена паспорта
Ну все, Ливерпуль разорвет АПЛ 👍
