«Ливерпуль» подписал защитника Австрии U17 Ндукве. Футболист русско-нигерийского происхождения присоединится к клубу летом

«Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника русско-нигерийского происхождения.

«Ливерпуль» объявил о подписании 17-летнего защитника юношеской сборной Австрии Ифеаньи Ндукве.

Футболист «Аустрии», которому в марте исполнится 18 лет, должен присоединиться к клубу летом и будет выступать за команду «Ливерпуля » U21. По информации «Спорт-Экспресса», контракт с Ндукве рассчитан до 2030 года.

Отметим, что Ндукве родился в Вене в смешанной семье: отец Ифеаньи – нигериец, а мать – русская.