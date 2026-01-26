Экс-защитник «Баварии» Рафинья назначен спортивным директором «Сан-Паулу»
Экс-защитник «Баварии» Рафинья стал спортивным директором «Сан-Паулу».
Бывший защитник «Баварии» и «Шальке» Рафинья занял руководящую должность в «Сан-Паулу».
Сегодня бразильский клуб объявил о назначении 40-летнего экс-футболиста, завершившего карьеру в июле 2025 года, на должность спортивного директора.
«Для меня это вызов. Я в футболе с рождения, мне нравится находиться в этой среде, и когда меня зовет «Сан-Паулу», это вызов. Я буду связующим звеном между тренерским штабом и советом директоров, я буду с игроками каждый день, на тренировках и в поездках.
Все знают, как я привязан к «Сан-Паулу». Я готов вернуться и снова помогать», – сказал Рафинья.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25622 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сан-Паулу»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рафинья везде поспевает)
Главные новости
Последние новости