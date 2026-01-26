Экс-защитник «Баварии» Рафинья назначен спортивным директором «Сан-Паулу»

Экс-защитник «Баварии» Рафинья стал спортивным директором «Сан-Паулу».

Бывший защитник «Баварии» и «Шальке» Рафинья занял руководящую должность в «Сан-Паулу ».

Сегодня бразильский клуб объявил о назначении 40-летнего экс-футболиста, завершившего карьеру в июле 2025 года, на должность спортивного директора.

«Для меня это вызов. Я в футболе с рождения, мне нравится находиться в этой среде, и когда меня зовет «Сан-Паулу», это вызов. Я буду связующим звеном между тренерским штабом и советом директоров, я буду с игроками каждый день, на тренировках и в поездках.

Все знают, как я привязан к «Сан-Паулу». Я готов вернуться и снова помогать», – сказал Рафинья .