«Интер» подписал 18-летнего Якировича из «Динамо» Загреб за 4,5 млн евро с учетом бонусов. Защитник будет играть за команду U23
«Интер» подписал Леона Якировича.
«Интер» подписал 18-летнего защитника «Динамо» Загреб Леона Якировича.
Хорватский футболист будет выступать за команду «нерадзурри» U23.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 2,5+2 млн евро, сделка также включает процент от перепродажи.
Статистику Якировича можно изучить здесь.
Фото: inter.it
Кто выиграет Лигу чемпионов?25622 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
В Интере балканцы хорошо себя чувствуют,ещё один молодой цз может скоро подъехать))