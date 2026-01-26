Жиру о свисте фанатов «Лилля» при 1:4 со «Страсбуром»: «Я видел и хуже, но мы побеждаем и проигрываем все вместе. Не думаю, что проблема в нехватке самоотдачи – скорее, наоборот»

Жиру о свисте болельщиков «Лилля»: нам всем нужно сплотиться.

Нападающий «Лилля » Оливье Жиру призвал болельщиков поддержать команду после поражения от «Страсбура ».

В воскресенье «Лилль» уступил со счетом 1:4 в домашнем матче 19-го тура Лиги 1. Жиру, вышедшего на поле с капитанской повязкой, освистали при уходе замене на 80-й минуте.

«Матчи идут очень плотно, и мы сильно устали физически и психологически, но в такие моменты нужно держаться вместе. Вместе мы пройдем через это. Надеюсь, что болельщики нас поддержат. У меня были смешанные чувства по поводу того, что я услышал. Все в клубе должны сплотиться – игроки, тренерский штаб и все болельщики. Вместе мы вернемся на правильный путь.

Это часть футбола, я видел и хуже. Но нам важен каждый, мы побеждаем и проигрываем вместе. Не думаю, что есть проблема нехватки самоотдачи, скорее наоборот», – сказал Жиру.