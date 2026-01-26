  • Спортс
1

Блаттер о ЧМ-2026: «Советую болельщикам избегать США. Если они не будут вести себя должным образом, власти отправят их домой»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер посоветовал болельщикам воздержаться от поездок в США на чемпионата мира летом 2026 года.

Ранее юрист и профессор уголовного права Марк Пит в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger оценил нынешнюю ситуацию в Америке.

«Маргинализация политических оппонентов, злоупотребление со стороны иммиграционных служб и другие вещи, которые мы наблюдаем внутри страны, вряд ли побуждают болельщиков ехать», – сказал Пит.

Блаттер процитировал выдержки из интервью Пита в своем аккаунте в X.

«Я думаю, Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира.

Есть только один совет болельщикам: избегайте Соединенных Штатов! В любом случае, по телевизору это выглядит лучше.

По прибытии болельщики должны быть готовы к тому, что, если они не будут вести себя должным образом с властями, их немедленно отправят домой. Если им повезет…» – написал Блаттер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЧМ-2026
Политика
болельщики
logoЙозеф Блаттер
соцсети
телевидение
logoФИФА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
