  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов подтвердил, что «Спартак» хотел вернуть Пруцева: «Он заверил, что проведет в «Локомотиве» остаток сезона. Есть понимание, что он нам нужен, дальше – вопрос переговоров»
37

Галактионов подтвердил, что «Спартак» хотел вернуть Пруцева: «Он заверил, что проведет в «Локомотиве» остаток сезона. Есть понимание, что он нам нужен, дальше – вопрос переговоров»

Галактионов: есть четкое понимание, что Пруцев нужен «Локомотиву».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании клуба выкупить Даниила Пруцева у «Спартака» по окончании аренды.

– Насколько реально выкупить Пруцева у «Спартака»?

– Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен «Локомотиву». Дальше это вопрос уже переговорного процесса.

– Правда, что «Спартак» хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в «Локомотиве»?

– Да, это была твердая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в «Локомотиве». Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив. Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах, – сказал Галактионов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Кто выиграет Лигу чемпионов?25622 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДанил Пруцев
возможные трансферы
Это футбол, брат!
logoМихаил Галактионов
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, оставьте вы Пруцева в Локо.Я хоть и болела Спартака, но очевидно, что Даниилу дали в Локо хорошую роль и он там нашёл свою игру.А в Спартаке его опять на скамейку усадят, где он и будет прозябать пусть и с неплохой зарплатой от Лукойла.Пусть лучше человек играет и развивается.
Ответ zdraviy_smisl
Да, оставьте вы Пруцева в Локо.Я хоть и болела Спартака, но очевидно, что Даниилу дали в Локо хорошую роль и он там нашёл свою игру.А в Спартаке его опять на скамейку усадят, где он и будет прозябать пусть и с неплохой зарплатой от Лукойла.Пусть лучше человек играет и развивается.
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Нууу, не знаю... Пиняев? А вместо кого его в старт?Не на скамейку же.
Правильное решение!
Открыл старую новость "«Локомотив» может обменять Самошникова в «Спартак» на Пруцева".
Прошло не так много времени, но некоторые заплюсованные комментарии очень хорошо состарились.
Здесь я за выбора Пруцева, парень хочет постоянно играть,пусть играет.Жаль конечно терять паспортиста,но продав летом его и Мартина,можно купить настоящего опорника с пасом.
Ответ Spartakus1984
Здесь я за выбора Пруцева, парень хочет постоянно играть,пусть играет.Жаль конечно терять паспортиста,но продав летом его и Мартина,можно купить настоящего опорника с пасом.
Чем Мартинс плох? По мне, один лучших в составе. Тем непонятнее было, что Станкович его постоянно мариновал в запасе
В Спартаке Пруцев опять потеряется.
Такие ребята должны играть. В нашей лиге их немного. Расточительство держать их на лавке.
Насколько помню, Пруцев в этом сезоне был заявлен за 2 команды - Спартак и Локомотив, интересно возвращение в Спартак считалось бы заявкой за третью команду или нет. Так-то допустимо в сезоне только 2 заявки за разные команды, поэтому инсайд Гурцкая что Пруцева зимой отзовут и продадут в ЦСКА было пустым трёпом, что он и сам потом признал. А вот как считается возвращение?
Комментарий удален пользователем
Ответ Valentin Kompaneytsev
Комментарий удален пользователем
Вместо кого?Умяров играл при всех тренерах а они себе не враги,Вместо 20 млн.Жедсона Пруцева поставят?Вместо Барко?Ещё и Мартинса не слабый есть.Еще не 2028г,тогда бы Пруцеву точно нашли место на поле из за лимита.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
3 минуты назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
19 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46