Галактионов подтвердил, что «Спартак» хотел вернуть Пруцева: «Он заверил, что проведет в «Локомотиве» остаток сезона. Есть понимание, что он нам нужен, дальше – вопрос переговоров»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о желании клуба выкупить Даниила Пруцева у «Спартака» по окончании аренды.
– Насколько реально выкупить Пруцева у «Спартака»?
– Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен «Локомотиву». Дальше это вопрос уже переговорного процесса.
– Правда, что «Спартак» хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в «Локомотиве»?
– Да, это была твердая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в «Локомотиве». Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив. Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах, – сказал Галактионов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
