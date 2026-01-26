Галактионов подтвердил, что «Спартак» хотел вернуть Пруцева: «Он заверил, что проведет в «Локомотиве» остаток сезона. Есть понимание, что он нам нужен, дальше – вопрос переговоров»

Галактионов: есть четкое понимание, что Пруцев нужен «Локомотиву».

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов заявил о желании клуба выкупить Даниила Пруцева у «Спартака » по окончании аренды.

– Насколько реально выкупить Пруцева у «Спартака»?

– Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен «Локомотиву». Дальше это вопрос уже переговорного процесса.

– Правда, что «Спартак» хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в «Локомотиве»?

– Да, это была твердая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в «Локомотиве». Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив. Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах, – сказал Галактионов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»