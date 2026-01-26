Эндрик о Неймаре: «Он намного лучше, не сравнивайте меня с ним. Во Франции Ней был выдающимся игроком и делал невероятные вещи»
Эндрик: не сравнивайте меня с Неймаром, он намного лучше.
Эндрик считает, что Неймар гораздо лучше него.
Ранее 19-летний форвард, права на которого принадлежат «Реалу», забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион». Это лучший старт во французском клубе с момента сбора статистики.
«Сравнения с Неймаром? Когда он приехал во Францию, он был выдающимся игроком и делал невероятные вещи.
В каждом матче был дриблинг, голы и результативные передачи.
Не сравнивайте меня с ним. Ней намного лучше», – заявил Эндрик.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
Только без понтов и пашет как зверь !!!