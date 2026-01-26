Эндрик о Неймаре: «Он намного лучше, не сравнивайте меня с ним. Во Франции Ней был выдающимся игроком и делал невероятные вещи»

Эндрик: не сравнивайте меня с Неймаром, он намного лучше.

Эндрик считает, что Неймар гораздо лучше него.

Ранее 19-летний форвард, права на которого принадлежат «Реалу », забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион ». Это лучший старт во французском клубе с момента сбора статистики.

«Сравнения с Неймаром? Когда он приехал во Францию, он был выдающимся игроком и делал невероятные вещи.

В каждом матче был дриблинг, голы и результативные передачи.

Не сравнивайте меня с ним. Ней намного лучше», – заявил Эндрик .