  • Эндрик о Неймаре: «Он намного лучше, не сравнивайте меня с ним. Во Франции Ней был выдающимся игроком и делал невероятные вещи»
26

Эндрик о Неймаре: «Он намного лучше, не сравнивайте меня с ним. Во Франции Ней был выдающимся игроком и делал невероятные вещи»

Эндрик: не сравнивайте меня с Неймаром, он намного лучше.

Эндрик считает, что Неймар гораздо лучше него.

Ранее 19-летний форвард, права на которого принадлежат «Реалу», забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион». Это лучший старт во французском клубе с момента сбора статистики.

«Сравнения с Неймаром? Когда он приехал во Францию, он был выдающимся игроком и делал невероятные вещи.

В каждом матче был дриблинг, голы и результативные передачи.

Не сравнивайте меня с ним. Ней намного лучше», – заявил Эндрик.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой-то нетипичный бразилец. Не ноет, нос не задирает, пашет и прилежно ждет своего шанса. Что с ним не так?!
Ответ Марат Люсьеныч
Какой-то нетипичный бразилец. Не ноет, нос не задирает, пашет и прилежно ждет своего шанса. Что с ним не так?!
Молодость)
Ответ Марат Люсьеныч
Какой-то нетипичный бразилец. Не ноет, нос не задирает, пашет и прилежно ждет своего шанса. Что с ним не так?!
Комментарий скрыт
В Испании, на мой взгляд, Неймар позадорнее играл, очень хорошо.
Ответ Биомеханоид
В Испании, на мой взгляд, Неймар позадорнее играл, очень хорошо.
Там просто травм было меньше, а так Неймар в ПСЖ уровень сохранил как минимум
Больше труда на тренировках, поменьше ночных клубов - будет суперигрок
Ответ Thats wassup
Больше труда на тренировках, поменьше ночных клубов - будет суперигрок
И в атаке пошире
Ответ lizarazu
И в атаке пошире
Но в защите поуже
Ну, Эндрик точно не Неймар (и это замечательно). Скорее уж микро-Пеле :)
Ответ Roman Betenya
Ну, Эндрик точно не Неймар (и это замечательно). Скорее уж микро-Пеле :)
Микро-Роналдо зубастик больше, имхо
Кто-то сравнивает?
Ну покуражить любил также :)
Кто похож , на Неймара , так это Кунья
Только без понтов и пашет как зверь !!!
Эндрик! Твори свою историю! Ты отлично пользуешься шансом, который подарила тебе судьба! Ты молодец! Успехов!!!
А ещё он слабее Джуда по мнению недалекого Эндрика
