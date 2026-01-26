Кирьяков о словах Лещука про Карпина: «Вы зарабатываете большие деньги и должны выполнять требования. В Германии у нас так жестко с весом не было – в «Гамбурге» по вторникам холодильник был забит пивом»

Сергей Кирьяков: в «Гамбурге» по вторникам холодильник был забит пивом.

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал об отношении к питанию футболистов в немецких клубах.

Ранее вратарь «Динамо » Игорь Лещук рассказал об отношении Валерия Карпина к весу игроков: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

– Есть определенные параметры, по которым вес высчитывается. Наверняка в этом плане провели работу, каждому футболисту было предложено войти в такой-то вес. Футболисты жалуются, но вы зарабатываете большие деньги, вы должны выполнять требования, которые вам предъявляются.

– Было такое, что тренер просил вас скинуть 5 кг?

– Так жестко не было. В Германии тоже были определенные требования. Но там вопросов нет: если ты считаешь, что находишься в соответствующем весе, выходи на поле и показывай. В любом случае мы проходили тесты, измеряли процент жира в организме и перед сезоном, и по ходу. И, исходя из этого, предъявлялись требования по диете, какие нужно добавить витамины и так далее.

– После тяжелого тренировочного дня вы могли съесть братвурст с картошкой и кружкой «Пауланера»?

– Мог. В Гамбурге у нас во вторник холодильник был полностью забит «Пауланером». Играем в субботу матч Бундеслиги, в воскресенье восстановительный день, в понедельник выходной, а во вторник двухразовые занятия. После выходного получали хорошую нагрузку, но вечером прямо в раздевалке была сауна, тренер к нам приходил и мы спокойной после бани распивали по одной-две кружке пива. Кто-то выпивал один бокал, кто-то вообще не пил. Но у немцев пиво считается особенным напитком, там качество, – сказал Кирьяков.