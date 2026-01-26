  • Спортс
  • Кирьяков о словах Лещука про Карпина: «Вы зарабатываете большие деньги и должны выполнять требования. В Германии у нас так жестко с весом не было – в «Гамбурге» по вторникам холодильник был забит пивом»
18

Кирьяков о словах Лещука про Карпина: «Вы зарабатываете большие деньги и должны выполнять требования. В Германии у нас так жестко с весом не было – в «Гамбурге» по вторникам холодильник был забит пивом»

Сергей Кирьяков: в «Гамбурге» по вторникам холодильник был забит пивом.

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал об отношении к питанию футболистов в немецких клубах.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об отношении Валерия Карпина к весу игроков: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

– Есть определенные параметры, по которым вес высчитывается. Наверняка в этом плане провели работу, каждому футболисту было предложено войти в такой-то вес. Футболисты жалуются, но вы зарабатываете большие деньги, вы должны выполнять требования, которые вам предъявляются.

– Было такое, что тренер просил вас скинуть 5 кг?

– Так жестко не было. В Германии тоже были определенные требования. Но там вопросов нет: если ты считаешь, что находишься в соответствующем весе, выходи на поле и показывай. В любом случае мы проходили тесты, измеряли процент жира в организме и перед сезоном, и по ходу. И, исходя из этого, предъявлялись требования по диете, какие нужно добавить витамины и так далее.

– После тяжелого тренировочного дня вы могли съесть братвурст с картошкой и кружкой «Пауланера»?

– Мог. В Гамбурге у нас во вторник холодильник был полностью забит «Пауланером». Играем в субботу матч Бундеслиги, в воскресенье восстановительный день, в понедельник выходной, а во вторник двухразовые занятия. После выходного получали хорошую нагрузку, но вечером прямо в раздевалке была сауна, тренер к нам приходил и мы спокойной после бани распивали по одной-две кружке пива. Кто-то выпивал один бокал, кто-то вообще не пил. Но у немцев пиво считается особенным напитком, там качество, – сказал Кирьяков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Питание
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
logoВалерий Карпин
logoСергей Кирьяков
logoбундеслига Германия
logoГамбург
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все по делу, еще ноют
Раньше и курили игроки в раздевалке, сразу после матча. В 60-е годы...
Тамерлан Мусаев следит за каждой килокалорией, но забивать от этого он больше не стал.
Ну наверное считали по проценту жира в организме. Скинуть вес не проблема для реального профи.
При всем уважении, с тех пор, когда играл Кирьяков прошло немало времени, а прогресс не стоит на месте.
Во время его игры в Гамбурге (1998—1999) очень многое было иначе, чем сейчас.
Цитаты по этой теме -

Исследования показывают, что при значительном ограничении питания организм теряет обе ткани, но в разных пропорциях:
Соотношение потерь: При умеренном дефиците около 25% потерянного веса приходится на безжировую (мышечную) массу, а 75% — на жир.

Почему организм разрушает мышцы
Глюконеогенез: Мозгу и нервной системе требуется глюкоза. Если углеводы не поступают с пищей, организм расщепляет белки мышц на аминокислоты, которые печень превращает в глюкозу.
Экономия энергии: Мышцы — метаболически «дорогой» орган. Уменьшая мышечную массу, организм снижает базовый уровень метаболизма, чтобы выжить в условиях дефицита ресурсов.
Ответ Karel
Цитаты по этой теме - Исследования показывают, что при значительном ограничении питания организм теряет обе ткани, но в разных пропорциях: Соотношение потерь: При умеренном дефиците около 25% потерянного веса приходится на безжировую (мышечную) массу, а 75% — на жир. Почему организм разрушает мышцы Глюконеогенез: Мозгу и нервной системе требуется глюкоза. Если углеводы не поступают с пищей, организм расщепляет белки мышц на аминокислоты, которые печень превращает в глюкозу. Экономия энергии: Мышцы — метаболически «дорогой» орган. Уменьшая мышечную массу, организм снижает базовый уровень метаболизма, чтобы выжить в условиях дефицита ресурсов.
А кто сказал что их ограничевали ? Хватит уже басни Крылова расказывать всем.
Ответ Alexander Baskakov
А кто сказал что их ограничевали ? Хватит уже басни Крылова расказывать всем.
//А кто сказал что их ограничевали ?//

«Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

Такие диеты приводят к снижению концентрации и замедлению времени реакции.
Лещука вообще кормить не надо
Пили тогда, а проявилось пиво сейчас. Сергей набрал, конечно, чуток))
