Генич о «Спартаке»: «Нужен правый вингер, это не позиция Ливая. У Солари нет стабильности и КПД. В перспективе я бы подумал о вратаре, но в целом у них добротный состав»

Генич о «Спартаке»: нужен правый вингер, это не позиция Ливая, Солари нестабилен.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич считает, что «Спартаку» нужно приобрести вингера в зимнее трансферное окно.

Сегодня красно-белые объявили о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики». На данный момент это единственный трансфер красно‑белых этой зимой.

– Как думаете, на какие позиции стоит болельщикам «Спартака» еще ждать усиления в этом сезоне?

– Думаю, на позицию правого атакующего вингера. Все‑таки это совсем не позиция Ливая Гарсии . Солари вроде что‑то нащупал, но как нащупал, так, может быть, это и пропадет. Какой‑то стабильности у Солари нет. И самое главное – нет КПД, стабильных результативных действий.

Слева, окей, есть Маркиньос, но вот сейчас Бонгонда может уйти. Потому мне кажется, что «Спартаку» было бы неплохо рассмотреть игрока именно в эту зону. Все остальные позиции, как кажется, у «Спартака» более‑менее закрыты.

Внутри своего ресурса нашли левого защитника Дмитриева. Может быть, это было эпизодически в первой части сезона. Но учитывая, что в «Спартаке » не особо верили в Мангаша, который обыгрывает сейчас «ПСЖ», и если не особо верят в Рябчука, то, может, есть резон рассмотреть еще кого‑то на позицию крайнего защитника.

Я бы, может, в перспективе еще подумал о вратаре. Максименко не всегда выручает, хотя и есть хорошие матчи. Есть Помазун… В целом приличный и качественный вратарь. Но я бы все равно в эту сторону посмотрел. Может, не первостепенно. Но если бы «Спартак» взял Бориско, который себя прекрасно проявил, какая‑то логика бы прослеживалась.

Но в целом у «Спартака» добротный и качественный состав. Как кажется, главная задача «Спартака» – сохранить лидеров. Лидеров, на которых есть спрос. Того же Маркиньоса, того же Барко. Потому глобально не вижу, какие позиции зимой еще надо было бы конкретно усилить, чтобы команда действительно вышла на какой‑то новый уровень и добавила стабильности. Только вингера. Атакующий вингер «Спартаку» бы не помешал, – сказал Генич.