  Генич о «Спартаке»: «Нужен правый вингер, это не позиция Ливая. У Солари нет стабильности и КПД. В перспективе я бы подумал о вратаре, но в целом у них добротный состав»
Генич о «Спартаке»: «Нужен правый вингер, это не позиция Ливая. У Солари нет стабильности и КПД. В перспективе я бы подумал о вратаре, но в целом у них добротный состав»

Генич о «Спартаке»: нужен правый вингер, это не позиция Ливая, Солари нестабилен.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Спартаку» нужно приобрести вингера в зимнее трансферное окно.

Сегодня красно-белые объявили о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики». На данный момент это единственный трансфер красно‑белых этой зимой.

– Как думаете, на какие позиции стоит болельщикам «Спартака» еще ждать усиления в этом сезоне?

– Думаю, на позицию правого атакующего вингера. Все‑таки это совсем не позиция Ливая Гарсии. Солари вроде что‑то нащупал, но как нащупал, так, может быть, это и пропадет. Какой‑то стабильности у Солари нет. И самое главное – нет КПД, стабильных результативных действий.

Слева, окей, есть Маркиньос, но вот сейчас Бонгонда может уйти. Потому мне кажется, что «Спартаку» было бы неплохо рассмотреть игрока именно в эту зону. Все остальные позиции, как кажется, у «Спартака» более‑менее закрыты.

Внутри своего ресурса нашли левого защитника Дмитриева. Может быть, это было эпизодически в первой части сезона. Но учитывая, что в «Спартаке» не особо верили в Мангаша, который обыгрывает сейчас «ПСЖ», и если не особо верят в Рябчука, то, может, есть резон рассмотреть еще кого‑то на позицию крайнего защитника.

Я бы, может, в перспективе еще подумал о вратаре. Максименко не всегда выручает, хотя и есть хорошие матчи. Есть Помазун… В целом приличный и качественный вратарь. Но я бы все равно в эту сторону посмотрел. Может, не первостепенно. Но если бы «Спартак» взял Бориско, который себя прекрасно проявил, какая‑то логика бы прослеживалась.

Но в целом у «Спартака» добротный и качественный состав. Как кажется, главная задача «Спартака» – сохранить лидеров. Лидеров, на которых есть спрос. Того же Маркиньоса, того же Барко. Потому глобально не вижу, какие позиции зимой еще надо было бы конкретно усилить, чтобы команда действительно вышла на какой‑то новый уровень и добавила стабильности. Только вингера. Атакующий вингер «Спартаку» бы не помешал, – сказал Генич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
У Солари как раз появилась стабильность после адаптации.Генич вообще смотрит матчи?
Ответ Spartakus1984
У Солари как раз появилась стабильность после адаптации.Генич вообще смотрит матчи?
Зачем? Его работа разве матчи смотреть?)
Ответ Spartakus1984
У Солари как раз появилась стабильность после адаптации.Генич вообще смотрит матчи?
Солари норм кстати, прибавил заметно
Солари отличный игрок. Просто надо стабилизировать состав и рисунок игры. Зачем Спартаку правый вингер при наличии ещё Сауся Самошникова и Денисова?
Ответ дон Рэба
Солари отличный игрок. Просто надо стабилизировать состав и рисунок игры. Зачем Спартаку правый вингер при наличии ещё Сауся Самошникова и Денисова?
Самошников? 🤣 😂😭
Ответ дон Рэба
Солари отличный игрок. Просто надо стабилизировать состав и рисунок игры. Зачем Спартаку правый вингер при наличии ещё Сауся Самошникова и Денисова?
Самошников увы, снова пропустил последнюю игру по травме и его перспективы туманны в составе, хотя этот игрок на две бровки и при стабильной игровой практике мы имеем хорошую опцию для клуба...
У Спартака хороший состав, нужна нормальная работа тренерского штаба.
Ответ Evgen Vynokurov
У Спартака хороший состав, нужна нормальная работа тренерского штаба.
В целом - да. Нужен форвард-убийца и что-то решить с Барко. Либо научить его играть вперёд и резко, либо так и будет катать мяч сам с собой
Ответ Evgen Vynokurov
У Спартака хороший состав, нужна нормальная работа тренерского штаба.
есть позиции которые требуют усиления и результаты клуба чётко говорят об этом, на бумаге трансфером Сауся закрываем правого защитника, но пока нет гарантии, что это сработает в долгую...
Солари одним из лучших был в последние месяцы. И статистика это подтверждает. Учитывая возраст, он ещё может качественно прибавить.
Ответ Football Forever
Солари одним из лучших был в последние месяцы. И статистика это подтверждает. Учитывая возраст, он ещё может качественно прибавить.
Генич накидывает вещи, которые не совсем объективны по игре клуба...Солари самый стабильный игрок осенью был...
Правый вингер? У нас есть Бонгонда, Солари, Саусь, Ливай, Хлусевич, да даже Зобнин. Может сыграть Жедсон и Марки. Спартак всегда покупает правого вингера, когда ему надо усилить какую-то позицию. Нужен ЛЗ - покупаем правого вингера. Нужен опорник - покупаем правого вингера. Нужен Цз - покупаем правого вингера. Нужен Центр-нап. Покупаем правого вингера.
Ответ Sajres_Smit
Правый вингер? У нас есть Бонгонда, Солари, Саусь, Ливай, Хлусевич, да даже Зобнин. Может сыграть Жедсон и Марки. Спартак всегда покупает правого вингера, когда ему надо усилить какую-то позицию. Нужен ЛЗ - покупаем правого вингера. Нужен опорник - покупаем правого вингера. Нужен Цз - покупаем правого вингера. Нужен Центр-нап. Покупаем правого вингера.
Самоха ещё на этой позиции играл последний год в Локо. Генич подозрительно часто стал нести чушь
Ответ Sajres_Smit
Правый вингер? У нас есть Бонгонда, Солари, Саусь, Ливай, Хлусевич, да даже Зобнин. Может сыграть Жедсон и Марки. Спартак всегда покупает правого вингера, когда ему надо усилить какую-то позицию. Нужен ЛЗ - покупаем правого вингера. Нужен опорник - покупаем правого вингера. Нужен Цз - покупаем правого вингера. Нужен Центр-нап. Покупаем правого вингера.
не правда, сейчас две позиции у нас крайне нестабильны, вратарь и правый защитник, так вот, одну из них по интервью Сауся мы закрываем на бумаге, на деле это только можно будет оценить в игре...по вратарю, гуляют сообщения что рассматриваем Бориско, что считаю, большим успехом, если сумеем его приобрести, но снова, тут будет зависеть от желания спортивного блока и Балтики, которая наверняка не рассматривает продажу лучшего на данный момент вратаря лиги по пропущенным голам...
Вратарь Спартаку нужен. Вместе с Суасем нельзя было и Бориско забрать на сдачу?
Генич, поднимись с колена!
В Локо Самошников хорошо правым вингером смотрелся. Если что, то и в защите отрабатывал
