Вингер «Коло-Коло» Савала не забил пенальти паненкой в товарищеском матче из-за перелома надколенника во время удара. Он пропустит около двух месяцев

Вингер «Коло-Коло» Савала сломал надколенник во время удара с пенальти.

Вингер «Коло-Коло » Кристиан Савала получил серьезную травму во время исполнения пенальти.

Во время товарищеского матча против «Пеньяроля» Савала не забил паненкой в послематчевой серии пенальти – вратарь после неудачного удара взял мяч в руки. После исполнения 11-метрового Савала сделал несколько шагов, после чего сел на газон, держась за колено. После этого он подвергся критике, так как фанаты решили, будто футболист симулировал.

Как сообщает ADN Radio, во время исполнения пенальти Савала получил перелом правого надколенника и, по предварительным оценкам, пропустит от семи до девяти недель.