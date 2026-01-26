  • Спортс
  • Вингер «Коло-Коло» Савала не забил пенальти паненкой в товарищеском матче из-за перелома надколенника во время удара. Он пропустит около двух месяцев
Вингер «Коло-Коло» Савала сломал надколенник во время удара с пенальти.

Вингер «Коло-Коло» Кристиан Савала получил серьезную травму во время исполнения пенальти.

Во время товарищеского матча против «Пеньяроля» Савала не забил паненкой в послематчевой серии пенальти – вратарь после неудачного удара взял мяч в руки. После исполнения 11-метрового Савала сделал несколько шагов, после чего сел на газон, держась за колено. После этого он подвергся критике, так как фанаты решили, будто футболист симулировал.

Как сообщает ADN Radio, во время исполнения пенальти Савала получил перелом правого надколенника и, по предварительным оценкам, пропустит от семи до девяти недель.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ADN Radio
Зря получается над ним смеялись ,думаю что он изображает травму (
Ответ FEZ10
Зря получается над ним смеялись ,думаю что он изображает травму (
Еще оказывается и матч товарищеский
Ответ FEZ10
Зря получается над ним смеялись ,думаю что он изображает травму (
Комментарий скрыт
А мэмов уже настрочили, на Спортсе кстати тоже не преминули
Ответ Аврал
А мэмов уже настрочили, на Спортсе кстати тоже не преминули
на спортсе куча злобных агрессивных... не знаю как назвать чтоб пропустили)))
хотя.. не только на спортсе.. полстраны таких увы..
С дуру можно и хер сломать, как говорится
Ответ Desperadoes
С дуру можно и хер сломать, как говорится
Такая статья на Спортсе тоже была.
Ответ Chelsea Smile
Такая статья на Спортсе тоже была.
Наш Спортс, велик и могуч. Энциклопедия жизненной мудрости
А точно во время удара, а не в раздевалке после?
Ответ Nerazzurri-88
А точно во время удара, а не в раздевалке после?
Добрые товарищи по команде обеспечили алиби.
Ужасная травма.
У меня была аналогичная 2,5 года назад. Сделал артроскопию, но особого эффекта пользы от нее не получил. Восстановился, отбегал еще один сезон и закончил с футболом в 33…

P.S.: здоровья парню!
Интересно, Никулин извинится или нет?
Ответ ers49@yandex.ru
Интересно, Никулин извинится или нет?
Просто констатировал новые обстоятельства.
Ответ ers49@yandex.ru
Интересно, Никулин извинится или нет?
Этот забанить только может))
спрашивают как, ну а как макгрегор просто шаг назад сделал и лодыжку в прямом эфире сломал? а кто то с самолетом падает и выживает
И где здесь хаха
