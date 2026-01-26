«Барса» и Фермин согласовали новый контракт до 2031-го с повышением зарплаты. Его могут подписать на этой неделе

«Барселона» продлит контракт с Фермином Лопесом.

«Барселона » устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Новое соглашение с полузащитником будет действовать до июня 2031 года. Нынешний договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2029-го.

Фермин отказался покидать клуб в августе. Сообщалось , что испанец хочет остаться и стать одним из ключевых футболистов команды. Вскоре он должен подписать новый контракт с улучшенной зарплатой.

Как сообщает журналист COPE Виктор Наварро, подписание может состояться уже на этой неделе.