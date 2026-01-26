«Барса» и Фермин согласовали новый контракт до 2031-го с повышением зарплаты. Его могут подписать на этой неделе
«Барселона» продлит контракт с Фермином Лопесом.
«Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новое соглашение с полузащитником будет действовать до июня 2031 года. Нынешний договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2029-го.
Фермин отказался покидать клуб в августе. Сообщалось, что испанец хочет остаться и стать одним из ключевых футболистов команды. Вскоре он должен подписать новый контракт с улучшенной зарплатой.
Как сообщает журналист COPE Виктор Наварро, подписание может состояться уже на этой неделе.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Очень радостно, что Фермин останется !
Хотя, есть полное ощущение, что всё равно старт будет другой в центральной зоне , почти наверняка.
Опорка + позиция перед ними будет за Педри, Субименди и Мерино ( если ничего не случится и никто из них не деграднёт резко перед ЧМ, или не травмируется).
Оффтоп (раз уж за сборную сказал в контексте Фермина) : По позициям вратаря и места левого вингера, тоже интерсно будет посмотреть насколько Де ла Фуенте консервативен.
Потому что Нико Уильмс не тот совсем стал и вратари у Испании есть сильнее текущего основного. И
Райа и Гарсия сейчас лучше, как кажется
Фермин очень важный игрок у которого все еще впереди 💪🏻