  «Барса» и Фермин согласовали новый контракт до 2031-го с повышением зарплаты. Его могут подписать на этой неделе
18

«Барселона» продлит контракт с Фермином Лопесом.

«Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение с полузащитником будет действовать до июня 2031 года. Нынешний договор 22-летнего игрока рассчитан до лета 2029-го.

Фермин отказался покидать клуб в августе. Сообщалось, что испанец хочет остаться и стать одним из ключевых футболистов команды. Вскоре он должен подписать новый контракт с улучшенной зарплатой.

Как сообщает журналист COPE Виктор Наварро, подписание может состояться уже на этой неделе.

18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Фермином сделали все быстро и чисто: предложили, обсудили и продлили - как будто бы за неделю все случилось )

Очень радостно, что Фермин останется !
Фермин от матча к матчу прибавляет
В сборной уже должен опередить Ольмо а плане приоритета выбора на вызов и получения игровых минут на позицию 8/10.
Хотя, есть полное ощущение, что всё равно старт будет другой в центральной зоне , почти наверняка.
Опорка + позиция перед ними будет за Педри, Субименди и Мерино ( если ничего не случится и никто из них не деграднёт резко перед ЧМ, или не травмируется).

Оффтоп (раз уж за сборную сказал в контексте Фермина) : По позициям вратаря и места левого вингера, тоже интерсно будет посмотреть насколько Де ла Фуенте консервативен.
Потому что Нико Уильмс не тот совсем стал и вратари у Испании есть сильнее текущего основного. И
Райа и Гарсия сейчас лучше, как кажется
Ответ Ллб
По вратарям: весь отбор играл Симон. Сомневаюсь, будет играть кто-то другой
Ответ Владимир Самсонов
Видел этого Симона в матче с Барсой. Жалкое зрелище. Гол от Руни, Гарсия никогда бы не пропустил.
Прекрасные новости
Фермин очень важный игрок у которого все еще впереди 💪🏻
А помните летом за него предлагали смехотворные 40 миллионов?)
Фермин -среднее арифметическое между педри и гави. В подыгрыше хорош, в меру психанутый, то что надо!
Абсолютно заслуженно
Фермин отличный игрок, очень нужен, так что новость хорошая!) а он еще и прибавить может, молодой!
