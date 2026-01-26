«Валенсия» подписала хавбека «Вест Хэма» Родригеса до конца сезона
«Валенсия» подписала хавбека «Вест Хэма» Гидо Родригеса.
«Валенсия» подписала чемпиона мира в составе сборной Аргентины Гидо Родригеса.
Испанский клуб объявил о соглашении с «Вест Хэмом» о трансфере 31-летнего полузащитника. По данным Marca, контракт с ним подписан до конца сезона.
В нынешнем сезоне Родригес провел в составе «Вест Хэма» 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь.
Фото: x.com/valenciacf
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Валенсии»
3 комментария
Валенсию все равно усилит ,опыта даст ,хорошая сделка для Валенсии
Эххх, а переходил одним из лучших опорников Ла лиги, не прижился в АПЛ хотя все задатки были
Неплохо , опытный игрок, хотя непонятно в каком он состоянии
