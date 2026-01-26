«Валенсия» подписала хавбека «Вест Хэма» Родригеса до конца сезона

«Валенсия» подписала хавбека «Вест Хэма» Гидо Родригеса.

«Валенсия » подписала чемпиона мира в составе сборной Аргентины Гидо Родригеса.

Испанский клуб объявил о соглашении с «Вест Хэмом» о трансфере 31-летнего полузащитника. По данным Marca, контракт с ним подписан до конца сезона.

В нынешнем сезоне Родригес провел в составе «Вест Хэма » 6 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь .

Фото: x.com/valenciacf