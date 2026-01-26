«Ноттингем» предложил 35 млн фунтов за Матета. «Пэлас» продаст форварда только за 40 млн фунтов и при условии, что найдет ему замену (The Athletic)

«Ноттингем Форест» сделал предложение по Жану-Филиппу Матета.

«Ноттингем Форест » предложил «Кристал Пэлас » 35 миллионов фунтов за Жана-Филиппа Матета, сообщает The Athletic.

Подчеркивается, что личные условия контракта между «Ноттингемом» и 28-летним форвардом не составят проблемы.

Однако «Пэлас» рассмотрит возможность продажи Матета лишь в том случае, если будет удовлетворен их запрос, который, по сообщениям источников, составляет около 40 млн фунтов. Кроме того, лондонцы готовы расстаться с французом, только если смогут найти ему замену.

В этом сезоне Матета провел 23 матча в АПЛ , забив 8 голов. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке .