  «Ноттингем» предложил 35 млн фунтов за Матета. «Пэлас» продаст форварда только за 40 млн фунтов и при условии, что найдет ему замену (The Athletic)
11

«Ноттингем» предложил 35 млн фунтов за Матета. «Пэлас» продаст форварда только за 40 млн фунтов и при условии, что найдет ему замену (The Athletic)

«Ноттингем Форест» сделал предложение по Жану-Филиппу Матета.

«Ноттингем Форест» предложил «Кристал Пэлас» 35 миллионов фунтов за Жана-Филиппа Матета, сообщает The Athletic.

Подчеркивается, что личные условия контракта между «Ноттингемом» и 28-летним форвардом не составят проблемы.

Однако «Пэлас» рассмотрит возможность продажи Матета лишь в том случае, если будет удовлетворен их запрос, который, по сообщениям источников, составляет около 40 млн фунтов. Кроме того, лондонцы готовы расстаться с французом, только если смогут найти ему замену.

В этом сезоне Матета провел 23 матча в АПЛ, забив 8 голов. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoЖан-Филипп Матета
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
деньги
возможные трансферы
logoНоттингем Форест
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пэлас нужно продавать и идти за своей давней мечтой - Чаловым.
как бы не вылетели
Ответ pKaparika
как бы не вылетели
Туда и дорога
Пусть Тюрама покупают) Хорошая замена Матете)
Бешеные деньги за такого простого нападающего, как Матета. КП должны отдавать и не думать.
Ответ Mezomorf
Бешеные деньги за такого простого нападающего, как Матета. КП должны отдавать и не думать.
Матета не простой нападающий а забивной.
Это будет подарком для Пэлас
Так они уже Лукку взяли
Ответ Антонио Мартынов
Так они уже Лукку взяли
Ноттингем денежный мешок, им мало.
Авонийи, Вуд, куда им еще третий шкаф
Плюс жесус, который раз забивался
Ответ ArtemMU
Авонийи, Вуд, куда им еще третий шкаф Плюс жесус, который раз забивался
Жезус это убожество
