  Ла Лига пожаловалась в суд на октябрьскую акцию протеста игроков против матча в Майами. Футболисты 15 секунд стояли на месте во время матчей 9-го тура (Marca)
Ла Лига пожаловалась в суд на октябрьскую акцию протеста игроков против матча в Майами. Футболисты 15 секунд стояли на месте во время матчей 9-го тура (Marca)

Ла Лига пожаловалась в суд на акцию протеста игроков против матча в Майами.

Ла Лига подала жалобу в суд по поводу акции протеста футболистов в октябре против матча в Майами.

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала» с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена.

Впоследствии глава Ассоциации футболистов Испании (AFE) Давид Агансо рассказал о намерении Ла Лиги пожаловаться в суд, поскольку глава лиги Хавьер Тебас посчитал акцию забастовкой.

Как сообщает Marca, Ла Лига ранее подала жалобу в Межфедеральную службу посредничества и арбитража (SIMA), но теперь решила передать дело в суд. Ассоциация футболистов Испании (AFE) пока не получала эту жалобу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Ассоциация футболистов Испании
происшествия
24 комментария
Пусть тренеры Вильярреала и Барселоны скажут, что это была тактика, которая позволяла оценить уровень и интенсивность прессинга соперника, но так совпало, что обе команды пришли к одному и тому же приему, поэтому остановились на несколько секунд.
Ответ Камбоджа Иванов
Пусть тренеры Вильярреала и Барселоны скажут, что это была тактика, которая позволяла оценить уровень и интенсивность прессинга соперника, но так совпало, что обе команды пришли к одному и тому же приему, поэтому остановились на несколько секунд.
100%. Придерживались тактики Месси сканирования расположения оппонентов, только им хватило 15 секунд
Как же это позорно со стороны лиги 🤦🏽‍♂️
Они понимают, что сами себе ногу пилят.
Ла Лига и так последние сезоны страдает, менее привлекательной
становится, популярность падает. И сейчас!!! Ну это как минимум удар по имиджу
Ответ Cruel Snake
Они понимают, что сами себе ногу пилят. Ла Лига и так последние сезоны страдает, менее привлекательной становится, популярность падает. И сейчас!!! Ну это как минимум удар по имиджу
Комментарий скрыт
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Леваки-то леваки, да, только вот вы назвали леваками не ту сторону конфликта между игроками/клубами (большинством) и Лигой ;)
Тебас- Позорище..
Ла Лиге не стыдно самой-то? Это низко. А игрокам респект.
Тебас, 🤡
Скдится с теми кто пррносит ему доход. Почему клубы Тебаса не могут убрать ?
Ответ Дима
Тебас, 🤡 Скдится с теми кто пррносит ему доход. Почему клубы Тебаса не могут убрать ?
Так один Реал только пытался добиться его увольнения. Безуспешно, к сожалению.
А кто ответчик?) И как накажут?
Тебас уже в конец гримируется в клоуна) Пытается выносить важные матчи Ла лиги за океан, конкурирует с лигой кенгуру, его политика губит клубы среднего звена, адекватные протесты, без какого либо криминала, считает за "жестокую" забастовку, а у него в голове все нормально, скоро и АПЛ обгонит. Напоминает Чиполлино)
А если Ла Лига нарвётся на встречный иск за нарушение условий соревнования? Перес с радостью его организует.)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
