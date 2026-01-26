Ла Лига пожаловалась в суд на октябрьскую акцию протеста игроков против матча в Майами. Футболисты 15 секунд стояли на месте во время матчей 9-го тура (Marca)
Ла Лига подала жалобу в суд по поводу акции протеста футболистов в октябре против матча в Майами.
Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала» с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена.
Впоследствии глава Ассоциации футболистов Испании (AFE) Давид Агансо рассказал о намерении Ла Лиги пожаловаться в суд, поскольку глава лиги Хавьер Тебас посчитал акцию забастовкой.
Как сообщает Marca, Ла Лига ранее подала жалобу в Межфедеральную службу посредничества и арбитража (SIMA), но теперь решила передать дело в суд. Ассоциация футболистов Испании (AFE) пока не получала эту жалобу.
Ла Лига и так последние сезоны страдает, менее привлекательной
становится, популярность падает. И сейчас!!! Ну это как минимум удар по имиджу
Скдится с теми кто пррносит ему доход. Почему клубы Тебаса не могут убрать ?