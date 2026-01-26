Гендиректор «Динамо» о загранпаспорте Скопинцева: «Его местоположение еще не установлено, расследование в активной фазе. Главное, что Дмитрий здесь»

Пивоваров о загранпаспорте Скопинцева: его не нашли, главное, что Дмитрий здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов? 25621 голос Арсенал Бавария Ливерпуль Барселона Ман Сити Реал ПСЖ Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом