  Гендиректор «Динамо» о загранпаспорте Скопинцева: «Его местоположение еще не установлено, расследование в активной фазе. Главное, что Дмитрий здесь»
8

Гендиректор «Динамо» о загранпаспорте Скопинцева: «Его местоположение еще не установлено, расследование в активной фазе. Главное, что Дмитрий здесь»

Пивоваров о загранпаспорте Скопинцева: его не нашли, главное, что Дмитрий здесь.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с загранпаспортом защитника Дмитрия Скопинцева.

Ранее сообщалось, что футболист опоздал на сборы бело-голубых из-за окончания срока действия своего заграничного паспорта.

«Расследование по паспорту Скопинцева в активной фазе.

Главное, что Скопинцев уже здесь. Местоположение паспорта еще не установлено», – со смехом сказал Пивоваров.

Агент о неявке Скопинцева на сбор «Динамо»: «Оснований для штрафа не вижу. Вы помните дату окончания вашего загранпаспорта? В клубах есть люди, контролирующие эти процессы»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Скопинцев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
Павел Пивоваров
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
загранпаспорт Скопинцева: где он сейчас?
Ответ Артём Стёпин
загранпаспорт Скопинцева: где он сейчас?
Загранпаспорт находится заграницей, судя по всему
Как Паниковский - человек без паспорта.
Не найется паспорт — в легионеры запишут😀
Документ футболиста видимо живет отдельно от своего хозяина ). Свобода ! 😂
И вдруг, как будто ожогом, рот скривило господину.
Это господин чиновник берёт Скопинцева паспортину!
Похоже больше на отчет дежурного МВД по городу, а не гендира )
Дзюба опять спер с кошельком что ли
