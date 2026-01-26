Гендиректор «Динамо» о загранпаспорте Скопинцева: «Его местоположение еще не установлено, расследование в активной фазе. Главное, что Дмитрий здесь»
Пивоваров о загранпаспорте Скопинцева: его не нашли, главное, что Дмитрий здесь.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с загранпаспортом защитника Дмитрия Скопинцева.
Ранее сообщалось, что футболист опоздал на сборы бело-голубых из-за окончания срока действия своего заграничного паспорта.
«Расследование по паспорту Скопинцева в активной фазе.
Главное, что Скопинцев уже здесь. Местоположение паспорта еще не установлено», – со смехом сказал Пивоваров.
Агент о неявке Скопинцева на сбор «Динамо»: «Оснований для штрафа не вижу. Вы помните дату окончания вашего загранпаспорта? В клубах есть люди, контролирующие эти процессы»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
Это господин чиновник берёт Скопинцева паспортину!