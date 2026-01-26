  • Спортс
  Симэн о 4 заменах «Арсенала» против «МЮ»: «Я был шокирован. Эдегор был не очень доволен, его уход изменил все. Райсу пришлось отойти назад, вышел Эзе, который пока мало что показал»
16

Симэн о четырех заменах Артеты: шокирован, уход Эдегора все изменил.

Экс-вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн высказался о заменах Микеля Артеты во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» уступили «МЮ» (2:3) в 23-м туре АПЛ. На 58-й минуте главный тренер команды Артета выпустил сразу четверых новых игроков. В частности, капитана команды Мартина Эдегора заменил Микель Мерино.

«Честно говоря, я был шокирован.

В тот момент счет был 1:2, это была почти спонтанная реакция на второй гол «Юнайтед», я не знаю почему, но это немного напрягло зрителей.

Он заменил своего капитана, и тот выглядел не очень довольным этим. Для меня это стало настоящим сюрпризом, потому что он наш плеймейкер, и его замена изменила все. Деклану [Райсу] пришлось отойти назад, а затем вышел Эзе, который пока мало что показал в «Арсенале».

Это была странная замена, а выход на поле четырех новых игроков действительно нарушает командный ритм», – сказал Симэн в эфире Premier League Productions.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metro
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Эдегор мертвый уже года два. Зачем он вообще в старте его выпускает, а только потом меняет на 50+?
Ответ sqynpcmf7w
Так Эдегор мертвый уже года два. Зачем он вообще в старте его выпускает, а только потом меняет на 50+?
Хотел похожую мысль изложить . Эзе приходил когда , Эдегор был травмирован , с англичанином начали играть - так он сразу разрезающие передачи , остроту добавил . Выздоровел норвег - и опять кислятина началась .
Нынешний Эдегор не игрок старта Арсенала. На счёт четвёрной замены - нужно было рисковать и отыгрываться. В принципе, так оно и вышло, а значит замены сработали. Но потом вторая шальная банка и досвидания...
Ответ batterbin
Нынешний Эдегор не игрок старта Арсенала. На счёт четвёрной замены - нужно было рисковать и отыгрываться. В принципе, так оно и вышло, а значит замены сработали. Но потом вторая шальная банка и досвидания...
К сожалению надо признать что Эдегор потускнел, очень слабо выглядит, причем давно уже
Всё правильно Артета сделал(разве что Дьокереша можно быть не выпускать) Замены ведь сработали и Арсенал сравнял счёт под конец, ну а то что спустя несколько минут МЮ снова выйдет вперёд забив гол ударом "на дурака" это уже не зависело особо от того кто вышел на поле.
Дело не в игроках, а в том, что в атаке команда играет очень медленно с минимумом риска. Слишком большая ставка на оборону и контроль со стандартами, игрокам в атаке сложно проявить свои лучшие качества.
Кэррик переиграл доминатора)
Ответ Андрюха с района
Кэррик переиграл доминатора)
Уже второй раз. И оба раза 3-2. Совпадение? )
Ответ jem777
Уже второй раз. И оба раза 3-2. Совпадение? )
Опыт)
сделал замены-плохой, не сделал замены-тоже плохой
Если бы Эзе не был таким кретином, уже играл бы в старте чемпионской команды... А так, летом надо либо Палмера перетаскивать, либо ставить свечку за здоровье Хаверца
Ну да, зря вместо Эдегора Мерино выпустил. Тот, так или иначе, заковырял гол.
