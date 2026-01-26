Симэн о 4 заменах «Арсенала» против «МЮ»: «Я был шокирован. Эдегор был не очень доволен, его уход изменил все. Райсу пришлось отойти назад, вышел Эзе, который пока мало что показал»

Симэн о четырех заменах Артеты: шокирован, уход Эдегора все изменил.

Экс-вратарь «Арсенала » Дэвид Симэн высказался о заменах Микеля Артеты во втором тайме матча с «Манчестер Юнайтед ».

«Канониры» уступили «МЮ» (2:3) в 23-м туре АПЛ . На 58-й минуте главный тренер команды Артета выпустил сразу четверых новых игроков. В частности, капитана команды Мартина Эдегора заменил Микель Мерино.

«Честно говоря, я был шокирован.

В тот момент счет был 1:2, это была почти спонтанная реакция на второй гол «Юнайтед», я не знаю почему, но это немного напрягло зрителей.

Он заменил своего капитана, и тот выглядел не очень довольным этим. Для меня это стало настоящим сюрпризом, потому что он наш плеймейкер, и его замена изменила все. Деклану [Райсу] пришлось отойти назад, а затем вышел Эзе, который пока мало что показал в «Арсенале».

Это была странная замена, а выход на поле четырех новых игроков действительно нарушает командный ритм», – сказал Симэн в эфире Premier League Productions.