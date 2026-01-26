Защитник «Акрона» Бокоев о теракте в Беслане: «Мой садик был по соседству с захваченной школой – отец повез меня туда, но нас развернули. Заезжая домой, обязательно возлагаю цветы к мемориалу»

Защитник «Акрона» Бокоев: мой садик был рядом с захваченной школой в Беслане.

Защитник «Акрона » Марат Бокоев , выросший в Беслане, рассказал, что близко столкнулся с трагедией в 2004 году.

Захват школы № 1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 314 из 1128 заложников, в том числе 186 детей.

– Для нас Беслан – место, где произошла одна из самых страшных трагедий в истории России. Ты был еще маленький, что‑то из тех дней помнишь?

– Это страшная трагедия не только для России, но и всего мира. Когда в отпуске возможность есть, заезжаю домой, обязательно еду к мемориалу возложить цветы. У меня же садик был по соседству с той школой, которую захватили. В тот день меня трехлетнего папа повез в детский сад, но уже по дороге нас развернули и отправили домой: уже стало известно, что школу захватили.

Отец отвез меня домой, а потом со всеми жителями города поехал к школе. Все жители города находились во Дворце культуры, ждали каких‑то новостей, каждый пытался помочь, чем мог. В Осетии все друг с другом очень близки.

– Потом пересекался с кем‑то, кто прошел через захват школы?

– Уже когда я в 6-7‑м классе был, к нам пришел парень – Махар Цкаев, переживший теракт. Мы играли вместе, общались. А так очень много общих знакомых, много соседей. Все друг друга чуть‑чуть знают, – сказал Бокоев.