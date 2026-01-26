  • Спортс
  • Защитник «Акрона» Бокоев о теракте в Беслане: «Мой садик был по соседству с захваченной школой – отец повез меня туда, но нас развернули. Заезжая домой, обязательно возлагаю цветы к мемориалу»
Защитник «Акрона» Бокоев о теракте в Беслане: «Мой садик был по соседству с захваченной школой – отец повез меня туда, но нас развернули. Заезжая домой, обязательно возлагаю цветы к мемориалу»

Защитник «Акрона» Бокоев: мой садик был рядом с захваченной школой в Беслане.

Защитник «Акрона» Марат Бокоев, выросший в Беслане, рассказал, что близко столкнулся с трагедией в 2004 году.

Захват школы № 1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 314 из 1128 заложников, в том числе 186 детей.

– Для нас Беслан – место, где произошла одна из самых страшных трагедий в истории России. Ты был еще маленький, что‑то из тех дней помнишь?

– Это страшная трагедия не только для России, но и всего мира. Когда в отпуске возможность есть, заезжаю домой, обязательно еду к мемориалу возложить цветы. У меня же садик был по соседству с той школой, которую захватили. В тот день меня трехлетнего папа повез в детский сад, но уже по дороге нас развернули и отправили домой: уже стало известно, что школу захватили.

Отец отвез меня домой, а потом со всеми жителями города поехал к школе. Все жители города находились во Дворце культуры, ждали каких‑то новостей, каждый пытался помочь, чем мог. В Осетии все друг с другом очень близки.

– Потом пересекался с кем‑то, кто прошел через захват школы?

– Уже когда я в 6-7‑м классе был, к нам пришел парень – Махар Цкаев, переживший теракт. Мы играли вместе, общались. А так очень много общих знакомых, много соседей. Все друг друга чуть‑чуть знают, – сказал Бокоев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
3 сентября 2004г. мне исполнялось 16 лет, я пошел в 11 класс. Я только приехал с летних каникул из города Черкесск домой. Были планы отметить ДР с друзьями на природе (у нас еще жарко в это время года), 3 дня у телевизора, слезы на глазах от сочувствия и беспомощности… Мои родители учителя школы. Я все это наблюдал через призму своей семьи и себя, как действующего ученика. Вечная память, вечный покой
Ответ ##save Volgograd WC2018
3 сентября 2004г. мне исполнялось 16 лет, я пошел в 11 класс. Я только приехал с летних каникул из города Черкесск домой. Были планы отметить ДР с друзьями на природе (у нас еще жарко в это время года), 3 дня у телевизора, слезы на глазах от сочувствия и беспомощности… Мои родители учителя школы. Я все это наблюдал через призму своей семьи и себя, как действующего ученика. Вечная память, вечный покой
Я сам был тогда ребенком совсем. Но эти дни были действительно тяжёлыми. Смотреть на это в прямом эфире было реально жутко. Вся республика наблюдала за массовым убийством в прямом эфире. Это было похоже на какой то жестокий пранк. В это сложно было поверить. Для многих жителей Осетии это было сродни концу света. Эта бесланская школа, ученики, учителя... Она была так похожа на нашу школу с нашими учителями, одноклассниками и т.д. Типичная осетинская школа... В дни похорон, я помню мне рассказывали, как водитель маршрутки буквально выгнал девушек за то, что они смеялись и улыбались в эти дни...

Но через месяц все жили так же, как и прежде. Я не говорю, что все забыли об этом. Но все же жизнь продолжается, как бы жёстко это не звучало
О таком трудно говорить и еще сложнее что-то комментировать. Это то что не должно было случится никогда. Ни у нас и нигде в мире.
До скрежета в душе
Это был очередной сахар от фсб
