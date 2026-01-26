Властимил Петржела: «Соболеву не повторить успех Дзюбы, но это и не нужно. Александр – хороший нападающий для РПЛ, но пока не реализовал свой потенциал»

Властимил Петржела: Соболеву не повторить успех Дзюбы.

Бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с Артемом Дзюбой .

«Я всегда говорил, что у Соболева был огромный потенциал как у нападающего, но пока он его не реализовал на все сто процентов. Соболева сложно сравнивать с Дзюбой, потому что у Артема карьера намного успешнее.

Соболеву не повторить успех Дзюбы, но ему это и не нужно – лучше найти себя, сконцентрироваться на собственной реализации. Соболев – хороший нападающий для РПЛ , он еще сможет забить много», – сказал Петржела.