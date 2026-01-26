Властимил Петржела: «Соболеву не повторить успех Дзюбы, но это и не нужно. Александр – хороший нападающий для РПЛ, но пока не реализовал свой потенциал»
Властимил Петржела: Соболеву не повторить успех Дзюбы.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с Артемом Дзюбой.
«Я всегда говорил, что у Соболева был огромный потенциал как у нападающего, но пока он его не реализовал на все сто процентов. Соболева сложно сравнивать с Дзюбой, потому что у Артема карьера намного успешнее.
Соболеву не повторить успех Дзюбы, но ему это и не нужно – лучше найти себя, сконцентрироваться на собственной реализации. Соболев – хороший нападающий для РПЛ, он еще сможет забить много», – сказал Петржела.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Он не убежать не может, ни побороться, ни позицию правильно выбрать. Он просто днарь, ему во второй лиге максимум играть, точнее передвигаться.