«Севилья» близка к аренде Мопе у «Марселя» с правом выкупа за 5 млн евро
«Севилья» близка к аренде Мопе у «Марселя».
«Севилья» близка к завершению сделки по подписанию нападающего «Марселя» Нила Мопе.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, речь идет об аренде с опцией выкупа примерно за 5 миллионов евро.
Сторонам осталось уладить лишь несколько незначительных деталей. Сегодня ключевой день для завершения сделки.
Мопе перешел во французский клуб в июле 2025 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В этом сезоне Нил принял участие лишь в одном матче Лиги 1, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
Хороший форвард, лёгкий, по типа Агуэро но характер оставляет желать лучшего
