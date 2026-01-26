«Севилья» близка к аренде Мопе у «Марселя» с правом выкупа за 5 млн евро

«Севилья» близка к аренде Мопе у «Марселя».

«Севилья » близка к завершению сделки по подписанию нападающего «Марселя » Нила Мопе .

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, речь идет об аренде с опцией выкупа примерно за 5 миллионов евро.

Сторонам осталось уладить лишь несколько незначительных деталей. Сегодня ключевой день для завершения сделки.

Мопе перешел во французский клуб в июле 2025 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне Нил принял участие лишь в одном матче Лиги 1, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке .