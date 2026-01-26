  • Спортс
  • Галактионов о бюджете «Локомотива»: «Больше половины идет на обслуживание инфраструктуры. Если каких-то игроков продали, на эту сумму и рассчитываем, легионерские позиции свели к минимуму»
42

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о трансферной политике клуба.

– Вам не хочется говорить, что РЖД должны дать клубу больше денег?

– Мы живем в определенных рамках. Бюджет клуба на бумаге достаточно серьезный, но точно больше половины забирает обслуживание инфраструктуры. Вся инфраструктура, которая находится в распоряжении клуба, – стадион, база – обслуживается футбольным клубом. Сегодня у клуба нет кредитов.

Если мы каких-то определенных игроков продали, на эту сумму мы и рассчитываем. Уже второй или третий год мы проходим без дополнительного финансирования на свои футбольные нужды.
Клуб, акционеры, руководство РЖД приняли решение о развитии наших российских ребят, мы свели практически до минимума легионерские позиции.

– Это не связано с тем, что легионеры, которые к вам приходили после изоляции российского футбола, не усиливали состав?

– Тоже один из факторов. Мы прекрасно понимаем, что если у нас есть футболист-россиянин на позицию, которую мы можем дублировать, нет смысла держать легионерскую позицию. С учетом различных санкций и политических веяний, нам очень важно развитие наших российских ребят, добиваться с ними максимального результата. Он может не получаться, это уже рабочий процесс.
Со временем команда, если будет состоять из костяка русских футболистов, за счет правильной тренировочной работы и работы клуба, может выстрелить, – сказал Галактионов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoМихаил Галактионов
Это футбол, брат!
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
деньги
РЖД
лимит на легионеров
Пару классных игроков за 10 млн Локомотиву не помешало бы.
А так да. В условиях изоляции норм вариант не тратить на трансфер больше 5 млн.
Зенит и Спартак конечно здесь сильно выделяются. В чем смысл трансфера Энрике за 35 млн никто до сих пор не понял.
Ответ Дима
Пару классных игроков за 10 млн Локомотиву не помешало бы. А так да. В условиях изоляции норм вариант не тратить на трансфер больше 5 млн. Зенит и Спартак конечно здесь сильно выделяются. В чем смысл трансфера Энрике за 35 млн никто до сих пор не понял.
В том, что могут себе позволить.

Представьте, что будет, если убрать из команд, скажем, 50% иностранцев, которые играют ключевые роли в своих клубах. Где вы найдёте 50 российских игроков такого же уровня? А превращать РПЛ в аналог ФНЛ-2, на мой взгляд, это путь в никуда. В ФНЛ лучший бомбардир забивает 14 голов за 34 матча это не так много.
Ответ Кирилл Демченко
В том, что могут себе позволить. Представьте, что будет, если убрать из команд, скажем, 50% иностранцев, которые играют ключевые роли в своих клубах. Где вы найдёте 50 российских игроков такого же уровня? А превращать РПЛ в аналог ФНЛ-2, на мой взгляд, это путь в никуда. В ФНЛ лучший бомбардир забивает 14 голов за 34 матча это не так много.
Энрике много забивает? Прм на все свои 35 и зп в 5 млн??
а оно точно того стоит для барахтания в болоте рпл?
Верный подход в нынешнее время.Если денег особо нет, то брать котов в мешке нет никакого смысла.Только точечные трансферы и давать шанс своим, покупать на внутреннем рынке тех, кто не смог заиграть в других командах, свободных агентов.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Верный подход в нынешнее время.Если денег особо нет, то брать котов в мешке нет никакого смысла.Только точечные трансферы и давать шанс своим, покупать на внутреннем рынке тех, кто не смог заиграть в других командах, свободных агентов.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Бакаев и Руденко - это лидеры других команд? Или может Пруцев, который на лавке в Спартаке сидел? Так 6 ярдов - это на все,а не на трансферы.Локо в последнее время по цифрам на трансферы тратит на уровне аутсайдеров РПЛ, а это говорит о том, что денег на трансферы очень мало. Чей прогресс остановился? Салтыкова? Так проблема в самом парне, шансы ему предоставляют постоянно.
вполне разумный подход, главное, есть результат
Это печально. Хотелось бы ещё какого-то новичка толкового в это ТО увидеть
Локо бы топ игрока на закате карьеры, типа Пьянича в ЦСКА (если не перепутал фамилию). Брать не с надеждой на условное чемпионство, а для наглядных мастер-классов для наших ребят. Да и ТШ может у такого игрока что-нибудь полезное почерпнуть. Если смогут пригласить игрока уровнем Диарра, то никто и не пискнет о его уровне з/п.
Вообще это нормальная структура затрат государственного клуба.
Вообще это нормальная структура затрат государственного клуба.
"если у нас есть футболист-россиянин на позицию, которую мы можем дублировать, нет смысла держать легионерскую позицию"

Скоро из-за лимита зарплаты российских игроков так вырастут, что легионеров будет покупать и содержать тупо дешевле
