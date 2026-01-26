Галактионов о бюджете «Локомотива»: «Больше половины идет на обслуживание инфраструктуры. Если каких-то игроков продали, на эту сумму и рассчитываем, легионерские позиции свели к минимуму»

Галактионов о бюджете «Локомотива»: рассчитываем на суммы от продажи игроков.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о трансферной политике клуба.

– Вам не хочется говорить, что РЖД должны дать клубу больше денег?

– Мы живем в определенных рамках. Бюджет клуба на бумаге достаточно серьезный, но точно больше половины забирает обслуживание инфраструктуры. Вся инфраструктура, которая находится в распоряжении клуба, – стадион, база – обслуживается футбольным клубом. Сегодня у клуба нет кредитов.

Если мы каких-то определенных игроков продали, на эту сумму мы и рассчитываем. Уже второй или третий год мы проходим без дополнительного финансирования на свои футбольные нужды.

Клуб, акционеры, руководство РЖД приняли решение о развитии наших российских ребят, мы свели практически до минимума легионерские позиции.

– Это не связано с тем, что легионеры, которые к вам приходили после изоляции российского футбола, не усиливали состав?

– Тоже один из факторов. Мы прекрасно понимаем, что если у нас есть футболист-россиянин на позицию, которую мы можем дублировать, нет смысла держать легионерскую позицию. С учетом различных санкций и политических веяний, нам очень важно развитие наших российских ребят, добиваться с ними максимального результата. Он может не получаться, это уже рабочий процесс.

Со временем команда, если будет состоять из костяка русских футболистов, за счет правильной тренировочной работы и работы клуба, может выстрелить, – сказал Галактионов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»