«Фламенго» будет платить за Пакета частями с 2026 по 2028 год. Осталось установить размер каждого платежа «Вест Хэму» и сумму аванса (Вене Казагранде)

«Фламенго» заплатит за Лукаса Пакета частями.

«Фламенго» добился выполнения своих условий оплаты в переговорах с «Вест Хэмом » о приобретении полузащитника Лукаса Пакета , пишет журналист Вене Казагранде.

Ранее сообщалось , что клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро. Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии.

По данным Казагранде, английский клуб согласился получать выплаты частями в 2026, 2027 и 2028 годах. Теперь клубы обсуждают размер каждого платежа, а также сумму, которую «Фламенго » заплатит авансом.

Утверждается, что все вопросы почти решены, сделка очень близка к завершению.

В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь .