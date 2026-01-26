  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фламенго» будет платить за Пакета частями с 2026 по 2028 год. Осталось установить размер каждого платежа «Вест Хэму» и сумму аванса (Вене Казагранде)
4

«Фламенго» будет платить за Пакета частями с 2026 по 2028 год. Осталось установить размер каждого платежа «Вест Хэму» и сумму аванса (Вене Казагранде)

«Фламенго» заплатит за Лукаса Пакета частями.

«Фламенго» добился выполнения своих условий оплаты в переговорах с «Вест Хэмом» о приобретении полузащитника Лукаса Пакета, пишет журналист Вене Казагранде.

Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро. Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии.

По данным Казагранде, английский клуб согласился получать выплаты частями в 2026, 2027 и 2028 годах. Теперь клубы обсуждают размер каждого платежа, а также сумму, которую «Фламенго» заплатит авансом.

Утверждается, что все вопросы почти решены, сделка очень близка к завершению.

В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
logoвысшая лига Бразилия
logoВест Хэм
возможные трансферы
logoЛукас Пакета
logoФламенго
деньги
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Платить за пакет долями.
Лула да Сильва. Итоги.
То есть будут платить так же как и все
Оплата за трансфер будет осуществлена тремя ставками с коэффициентом не менее 3,5 каждая.
Зачем Пакета уходит из Апл в Бразилию ? Всё из-за ставок ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро. Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн
26 января, 13:54
«Фламенго» предложил 41 млн евро за Пакета. «Вест Хэм» не продал хавбека за 40 млн евро ранее (Бен Джейкобс)
25 января, 14:21
«Фламенго» предложил 40 млн евро за Пакета, «Вест Хэм» отказался продать хавбека (Бен Джейкобс)
12 января, 19:04
Пакета может покинуть «Вест Хэм» в январе – он интересен «Фламенго», «Астон Вилле» и «Тоттенхэму». Хавбек хочет вернуться в Бразилию (talkSPORT)
12 января, 10:55
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
16 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
59 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45