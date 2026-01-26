«Фламенго» будет платить за Пакета частями с 2026 по 2028 год. Осталось установить размер каждого платежа «Вест Хэму» и сумму аванса (Вене Казагранде)
«Фламенго» заплатит за Лукаса Пакета частями.
«Фламенго» добился выполнения своих условий оплаты в переговорах с «Вест Хэмом» о приобретении полузащитника Лукаса Пакета, пишет журналист Вене Казагранде.
Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро. Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии.
По данным Казагранде, английский клуб согласился получать выплаты частями в 2026, 2027 и 2028 годах. Теперь клубы обсуждают размер каждого платежа, а также сумму, которую «Фламенго» заплатит авансом.
Утверждается, что все вопросы почти решены, сделка очень близка к завершению.
В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
