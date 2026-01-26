  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно. В РПЛ должны быть качественные иностранцы, лига не сильно упала по финансам»
12

Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно. В РПЛ должны быть качественные иностранцы, лига не сильно упала по финансам»

Рыков о лимите: 10 легионеров в заявке достаточно, будет высокая конкуренция.

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Вы выступаете за ужесточение лимита, как говорили об этом в 2024 году?

– Я не выступаю за жесткий лимит, просто в нашем чемпионате должны быть качественные иностранцы. У нас в «Динамо» были Кураньи, Джуджак, Мисимович. Тренируясь с такими легионерами, российские игроки прибавляют в качестве.

– Но не у всех клубов есть деньги на топ-футболистов.

– Не считаю, что наша лига сильно упала по финансам. «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» могут совершать большие покупки за 10+ миллионов евро. В Россию приезжают футболисты топовых сборных или из топовых лиг. При этом посмотрите на «Локомотив». Там всего два иностранца в стартовом составе. Значит, российский костяк может бороться за медали и чемпионство.

– Какой идеальный лимит?

– Мне кажется, что десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ. У тренерского штаба будет выбор, а конкуренция с российскими игроками окажется высокой, – сказал Рыков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoСпорт-Экспресс
logoЗенит
logoКевин Кураньи
деньги
logoЗвездан Мисимович
logoЛокомотив
logoСпартак
logoКраснодар
logoВладимир Рыков
logoДинамо Москва
logoБалаж Джуджак
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни один клуб не будет держать на скамейке 5 качественных легионеров, вобщем ждём уровень Китая в РПЛ.Для конкуренции все 10 должны иметь право одновремено находиться на поле, иначе это не конкуренция, а заведомо постановка в состав более слабого, отсюда ниже уровень команды и далее по списку.
Ответ Дмитрий9779
Ни один клуб не будет держать на скамейке 5 качественных легионеров, вобщем ждём уровень Китая в РПЛ.Для конкуренции все 10 должны иметь право одновремено находиться на поле, иначе это не конкуренция, а заведомо постановка в состав более слабого, отсюда ниже уровень команды и далее по списку.
Болельщику Зенита легко рассуждать об этом.Зенит может купить хоть 10, хоть 15 легионеров приличного уровня.Каких качественных легионеров сможет позволить себе условный Акрон или Ростов? У нас есть 4-5 клубов в неплохими бюджетами, а это всего треть чемпионата.Дай волю, убери вообще лимит и будет чемпионат Мукунок непонятного уровня с агентами Селюками.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Болельщику Зенита легко рассуждать об этом.Зенит может купить хоть 10, хоть 15 легионеров приличного уровня.Каких качественных легионеров сможет позволить себе условный Акрон или Ростов? У нас есть 4-5 клубов в неплохими бюджетами, а это всего треть чемпионата.Дай волю, убери вообще лимит и будет чемпионат Мукунок непонятного уровня с агентами Селюками.
При чем здесь кто и скольких может купить?15-то с чего, выше лимита?Хорошо, по другому, какой сильный легионер будет сидеть на скамейке, видя, что он сильнее паспортиста, которому место в основе обеспечено?
Поэтому и уровень чемпионата упадет, т к понизится конкуренция, соответственно, в будущем, в ЕК будем выглядеть как условные.Брлгария или Казахстан.
И сборная будет такого же уровня, т к не будет конкуренции Кто или что сейчас мешает нашим игрокам ее выигрывать и играть в основе?Был же лимит 6+5...
Да и захотят ли хорошие игроки ехать в такую клоаку.
В РПЛ должны быть качественные Россияне а не бездарные паспортисты
Лимит должен быть до 23, напоминаю.
О, я как в воду глядел. Вслед за дьяковым вторая выдающаяся древесина Рыков вылезла лимит комментировать.
А история будет по спирали.
Сегодняшние Воробьевы, Сергеевы будут получать не около 1млн, а 2-2.5
А Тюка выбьет себе как в недавнем прошлом король лимитной shvaли Кокоша 3.5-5
Можно ещё ужесточить: четыре на поле, один на лавке на замену.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев об ужесточении лимита: «Польза от этого есть, уровень иностранцев будет выше. Другой вопрос, что цены на российских футболистов вырастут»
25 января, 18:50
Гаврилов о лимите: «Можно и трех иностранцев выпускать в составе, больше не надо. В каждой линии будет по одному легионеру. Главное, чтобы они не были слабыми»
24 января, 12:44
Губерниев об ужесточении лимита: «Речь о защите интересов российских футболистов. Только эмпирическим путем поймем, упадет уровень футбола или нет»
24 января, 08:17
Тарханов о лимите: «Я за, тогда и сборная лучше будет играть. Нужно, чтобы русские футболисты играли, чтобы готовили их. Сейчас много иностранцев, не дотягивающих до уровня»
23 января, 20:34
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
16 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
59 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45