Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно. В РПЛ должны быть качественные иностранцы, лига не сильно упала по финансам»

Рыков о лимите: 10 легионеров в заявке достаточно, будет высокая конкуренция.

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Вы выступаете за ужесточение лимита, как говорили об этом в 2024 году?

– Я не выступаю за жесткий лимит, просто в нашем чемпионате должны быть качественные иностранцы. У нас в «Динамо» были Кураньи , Джуджак , Мисимович . Тренируясь с такими легионерами, российские игроки прибавляют в качестве.

– Но не у всех клубов есть деньги на топ-футболистов.

– Не считаю, что наша лига сильно упала по финансам. «Динамо», «Спартак», «Зенит », «Краснодар» могут совершать большие покупки за 10+ миллионов евро. В Россию приезжают футболисты топовых сборных или из топовых лиг. При этом посмотрите на «Локомотив». Там всего два иностранца в стартовом составе. Значит, российский костяк может бороться за медали и чемпионство.

– Какой идеальный лимит?

– Мне кажется, что десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ. У тренерского штаба будет выбор, а конкуренция с российскими игроками окажется высокой, – сказал Рыков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».