Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно. В РПЛ должны быть качественные иностранцы, лига не сильно упала по финансам»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– Вы выступаете за ужесточение лимита, как говорили об этом в 2024 году?
– Я не выступаю за жесткий лимит, просто в нашем чемпионате должны быть качественные иностранцы. У нас в «Динамо» были Кураньи, Джуджак, Мисимович. Тренируясь с такими легионерами, российские игроки прибавляют в качестве.
– Но не у всех клубов есть деньги на топ-футболистов.
– Не считаю, что наша лига сильно упала по финансам. «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» могут совершать большие покупки за 10+ миллионов евро. В Россию приезжают футболисты топовых сборных или из топовых лиг. При этом посмотрите на «Локомотив». Там всего два иностранца в стартовом составе. Значит, российский костяк может бороться за медали и чемпионство.
– Какой идеальный лимит?
– Мне кажется, что десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ. У тренерского штаба будет выбор, а конкуренция с российскими игроками окажется высокой, – сказал Рыков.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».
Поэтому и уровень чемпионата упадет, т к понизится конкуренция, соответственно, в будущем, в ЕК будем выглядеть как условные.Брлгария или Казахстан.
И сборная будет такого же уровня, т к не будет конкуренции Кто или что сейчас мешает нашим игрокам ее выигрывать и играть в основе?Был же лимит 6+5...
Да и захотят ли хорошие игроки ехать в такую клоаку.
А история будет по спирали.
Сегодняшние Воробьевы, Сергеевы будут получать не около 1млн, а 2-2.5
А Тюка выбьет себе как в недавнем прошлом король лимитной shvaли Кокоша 3.5-5