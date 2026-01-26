  • Спортс
  Невилл о «Ливерпуле»: «Они стали слишком мягкими, потеряли остроту при атаках. Не хочу слышать о переходном сезоне после потраченных летом 450 млн фунтов»
55

Невилл о «Ливерпуле»: «Они стали слишком мягкими, потеряли остроту при атаках. Не хочу слышать о переходном сезоне после потраченных летом 450 млн фунтов»

Гари Невилл: «Ливерпуль» стал слишком мягким, им это несвойственно.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Ливерпуль» после поражения от «Борнмута» (2:3).

«Они выглядели уязвимыми, и я должен сказать, что первое, о чем я подумал, когда смотрел матч: мне показалось, что они выглядят мягковато. Они были слишком мягкими в некоторых эпизодах, это не в их духе. Мне показалось, что они потеряли остроту при атаках и стали мягче в обороне, против них легче играть, и для них это серьезная проблема. Если «Ливерпуль» не возьмет себя в руки, то потеряет авторитет, завоеванный благодаря чемпионству в прошлом году. Это должно измениться.

Они проиграли борьбу за Гехи. Они не сделали того, что должны были сделать с точки зрения бизнеса, так что, возможно, эта мягкость сохранится. Это на них не похоже. Я не назвал бы их нытиками на поле, но, глядя на них, возникает ощущение, что с ними плохо обошлись – им нужно избавиться от этого, если это развивается внутри команды.

Я не куплюсь на то, что услышал на неделе в некоторых интервью от людей из «Ливерпуля», включая тренера, в которых этот сезон называли переходным. Нет, забудьте, я не желаю это слышать. Этот сезон не должен был стать переходным. Летом вы потратили на трансферы 450 миллионов фунтов, чтобы выиграть титул во второй раз подряд. Давайте не будем переписывать историю и то, где вы были в начале сезона и что говорили все, включая людей, не имеющих отношения к «Ливерпулю».

Экитике, Виртц, Исак, Фримпонг, Керкез. Это было не трансферное окно переходного сезона, а пополнение очень стабильной чемпионской команды с такими игроками, как Салах и ван Дейк, с которыми продлили контракты, с такими игроками, как Мак Аллистер и Гравенберх в полузащите, с Конате в центре обороны, Алиссоном в воротах. Это не было перестройкой», – сказал Невилл в подкасте The Gary Neville Podcast.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все говорят про эти миллионы, но мало кто вспоминает что команда лишилась Трента, Жоты, Диаса и Нуньеса - треть команды по сути. К тому же, у самой крупной покупки травма. Но то, что характер хромает - да, здесь согласен
Ответ cpu1500
Все говорят про эти миллионы, но мало кто вспоминает что команда лишилась Трента, Жоты, Диаса и Нуньеса - треть команды по сути. К тому же, у самой крупной покупки травма. Но то, что характер хромает - да, здесь согласен
Нуньес просто потеря потерь.
Ответ Мохнатый55
Нуньес просто потеря потерь.
Все равно минус игрок на скамейке, для АПЛ это через чур важно
Забавно, он говорит, про продление Салаха и Ван Дейка. А по сути это именно их спад это одна из причин, почему Ливерпуль проваливается в этом сезоне. Один в защите привозит, второй в атаке вообще ничего показать не может
Ответ Котятки
Забавно, он говорит, про продление Салаха и Ван Дейка. А по сути это именно их спад это одна из причин, почему Ливерпуль проваливается в этом сезоне. Один в защите привозит, второй в атаке вообще ничего показать не может
Суперзвезды за сотни лямов зато ничего не должны. Вирц совсем неуиноватый!
Ответ Котятки
Забавно, он говорит, про продление Салаха и Ван Дейка. А по сути это именно их спад это одна из причин, почему Ливерпуль проваливается в этом сезоне. Один в защите привозит, второй в атаке вообще ничего показать не может
Спад игроков, и не только Мо и Дейка, результат невнятнопоставленной игры тренерским штабом с бесконечными экспериментами/ротациями.
Ливерпуль проваливается в этом сезоне, так как тренер ставит футбол, который непонятен никому, включая его самого.
Наш славный Челси при Боулинге и после миллиарда в переходе застрял. За чемпионство не боремся, игроки старше 25 не нужны и каждому тренеру пятилетний контракт (из которых каждый отрабатывает 1,5-2 года) а так да, продолжаем верить в проект.
Ответ Григорий Геник
Наш славный Челси при Боулинге и после миллиарда в переходе застрял. За чемпионство не боремся, игроки старше 25 не нужны и каждому тренеру пятилетний контракт (из которых каждый отрабатывает 1,5-2 года) а так да, продолжаем верить в проект.
в словах Невилла есть доля правды,в отличие от того же Челси,где потратили огромные деньги,на всякие Бадиашиле,Мудрики и Ромео Лавиа, Ливерпуль усилился действительно супер игроками(по именам уж точно),а положительного результата,даже на горизонте не видно
Ответ Леван Сиукаев
в словах Невилла есть доля правды,в отличие от того же Челси,где потратили огромные деньги,на всякие Бадиашиле,Мудрики и Ромео Лавиа, Ливерпуль усилился действительно супер игроками(по именам уж точно),а положительного результата,даже на горизонте не видно
А можете все эти Виртцы , Исаки, Керекезы ничем глобально не отличаются от Мудриков и Бадиашилей? Ну кроме вопросов пиара разумеется.
Салаху и Алиссону 33, Ван Дейку уже 34. Объективно, прошлый сезон был их лебединой песней и больше они в прайме не будут. Исак сломался, Виртц еще не приспособился к чемпионату, не получается выиграть второй раз подряд чемпионат, но может быть в ЛЧ получится блеснуть на последок
Ответ reddman
Салаху и Алиссону 33, Ван Дейку уже 34. Объективно, прошлый сезон был их лебединой песней и больше они в прайме не будут. Исак сломался, Виртц еще не приспособился к чемпионату, не получается выиграть второй раз подряд чемпионат, но может быть в ЛЧ получится блеснуть на последок
ну Алиссон вратарь, 33 это не критично... с ВВД тоже хочется верить что еще пару лет может на высоком уровне поиграть за счет опыта, выбора позиции и тп... А вот Салах да, если уж до КА ничего не показал, то сейчас его точно сажать надо и продавать в СА, благо есть кем заменить
Сколько бестолковых экспертов развелось у Англии. Похлеще наших будут.
Ответ Иван Лапин
Сколько бестолковых экспертов развелось у Англии. Похлеще наших будут.
там Рой Кин "отчебучил" неслабо, так что да, там такие же "эксперты", как у нас на матч тв и вленте спортса
Невилл и Карра какие-то два старичка, что только кошмарят и поросят всё подряд))
Согласен с ним в том что действительно потерял остроту в атаке( это связано с тем что Салах сдал слишком потеряли Жоту и продали Диаса, Трента и Нунеса) Новички пока не проявили себя должным образом. В защита тоже с ним согласен очень мяго и много ошибки. Почему не купили Гэхи в свою время ведь он же был лучше чем Керкез и Фримпонг в места взятых.Керкез 100% не уровен Ливерпуля, А у Фримпонга скорость есть, да он обигрывает защитника а дальше? Дальше делает без адресные пристрели, да просто уходить от защитника и не куда не смотреть не видеть где портнеры просто пробивает в район вратарский а там как получитья так получиться. А что это разве уровен Ливерпуля? Да много вопросов на новичкам пока что один Вирц играет в уровне Ливерпуля. Хочется верить что Исак конце сезона покажет свой класс. А Экитике играет не лучше и не хуже Нунеса.
Слота нужно увольнять точка. Они превратились в ментальных слабаков, играют пресно, никакого фирменного стиля не прослеживается, просто играют во что-то там как то так
В АПЛ сливают, в ЛЧ нагнетают
ахренительно усилились!
