Невилл о «Ливерпуле»: «Они стали слишком мягкими, потеряли остроту при атаках. Не хочу слышать о переходном сезоне после потраченных летом 450 млн фунтов»

Гари Невилл: «Ливерпуль» стал слишком мягким, им это несвойственно.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Ливерпуль» после поражения от «Борнмута» (2:3).

«Они выглядели уязвимыми, и я должен сказать, что первое, о чем я подумал, когда смотрел матч: мне показалось, что они выглядят мягковато. Они были слишком мягкими в некоторых эпизодах, это не в их духе. Мне показалось, что они потеряли остроту при атаках и стали мягче в обороне, против них легче играть, и для них это серьезная проблема. Если «Ливерпуль» не возьмет себя в руки, то потеряет авторитет, завоеванный благодаря чемпионству в прошлом году. Это должно измениться.

Они проиграли борьбу за Гехи . Они не сделали того, что должны были сделать с точки зрения бизнеса, так что, возможно, эта мягкость сохранится. Это на них не похоже. Я не назвал бы их нытиками на поле, но, глядя на них, возникает ощущение, что с ними плохо обошлись – им нужно избавиться от этого, если это развивается внутри команды.

Я не куплюсь на то, что услышал на неделе в некоторых интервью от людей из «Ливерпуля », включая тренера, в которых этот сезон называли переходным. Нет, забудьте, я не желаю это слышать. Этот сезон не должен был стать переходным. Летом вы потратили на трансферы 450 миллионов фунтов, чтобы выиграть титул во второй раз подряд. Давайте не будем переписывать историю и то, где вы были в начале сезона и что говорили все, включая людей, не имеющих отношения к «Ливерпулю».

Экитике , Виртц , Исак, Фримпонг, Керкез. Это было не трансферное окно переходного сезона, а пополнение очень стабильной чемпионской команды с такими игроками, как Салах и ван Дейк, с которыми продлили контракты, с такими игроками, как Мак Аллистер и Гравенберх в полузащите, с Конате в центре обороны, Алиссоном в воротах. Это не было перестройкой», – сказал Невилл в подкасте The Gary Neville Podcast.