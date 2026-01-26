Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен, если честно. «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее, а может и не чуточку»
Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, почему не рассматривает переход в чемпионат Казахстана.
«За «Кайратом» в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее «Кайрата», а, может, даже и не чуточку.
Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», – сказал Дзюба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
эти все россказни про Китай который не слабее РПЛ оставьте лене слуцкому и блаженным
Что никак не влияет на тот факт, что нынешний чемпионат Китая - редчайшее днище, дай бог уровня ФНЛ.