  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен, если честно. «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее, а может и не чуточку»
99

Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен, если честно. «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее, а может и не чуточку»

Артем Дзюба: «Кайрат» интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, почему не рассматривает переход в чемпионат Казахстана.

«За «Кайратом» в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее «Кайрата», а, может, даже и не чуточку.

Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», – сказал Дзюба.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25620 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАкрон
logoКайрат
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
logoКраснодар
logoЗенит
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Артем, это чуточку никому не интересно. А может и не чуточку
Сорокин который не нужен на уровне Рубина, был топ незаменимым лидером обороны
эти все россказни про Китай который не слабее РПЛ оставьте лене слуцкому и блаженным
Ответ SMART789
Сорокин который не нужен на уровне Рубина, был топ незаменимым лидером обороны эти все россказни про Китай который не слабее РПЛ оставьте лене слуцкому и блаженным
Лёня реально чего-то покурил. Или подчеркивает так свою значимость. В чемпионате практически любое приезжее днище уровня 3-й лиги Бразилии выстреливает. Оскар там вообще лигу аннигилировал.
Ответ Причёска Бэйла
Лёня реально чего-то покурил. Или подчеркивает так свою значимость. В чемпионате практически любое приезжее днище уровня 3-й лиги Бразилии выстреливает. Оскар там вообще лигу аннигилировал.
Тот Оскар, который в Китай сто лет назад приехал, ровно так же бы и РПЛ аннигилировал.
Что никак не влияет на тот факт, что нынешний чемпионат Китая - редчайшее днище, дай бог уровня ФНЛ.
Чувствуется сожаление, что мог бы с ними в ЛЧ поиграть. Поэтому такие оправдания. А может с Дзюбой Кайрат мог в ЛЧ и не попасть.
Ответ topeleven
Чувствуется сожаление, что мог бы с ними в ЛЧ поиграть. Поэтому такие оправдания. А может с Дзюбой Кайрат мог в ЛЧ и не попасть.
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
9 голов? Что он там показал лол...
Лидеры чемпионата Казахстана в лучшем случае были бы в РПЛ на 8-10 местах, остальные команды - это вообще уровень ФНЛ.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лидеры чемпионата Казахстана в лучшем случае были бы в РПЛ на 8-10 местах, остальные команды - это вообще уровень ФНЛ.
Что как раз для Дзюбы
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лидеры чемпионата Казахстана в лучшем случае были бы в РПЛ на 8-10 местах, остальные команды - это вообще уровень ФНЛ.
Они никогда в футбол хорошо не играли
Как говорил Леонов в к/ф "Полосатый рейс" - " Мышь укрощать - не мой профиль. Мне подавай льва, тигра, в крайнем случае крокодила".
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как говорил Леонов в к/ф "Полосатый рейс" - " Мышь укрощать - не мой профиль. Мне подавай льва, тигра, в крайнем случае крокодила".
Дзюба скорее укротитель змей
Ответ brig_Mercury
Дзюба скорее укротитель змей
КМС по карманному бильярду
Матчи против Реала, Интера и Арсенала Артёму не интересны, получается?)
Ответ oister19
Матчи против Реала, Интера и Арсенала Артёму не интересны, получается?)
А что может быть интересного, когда от 3 засунут?
Лига Чемпионов только через Казахстан)
Турция тоже уже не интересна?
Ответ Lanc
Турция тоже уже не интересна?
У него жопа болит, от лавки
А в командах чуточку посильнее, ты, Артем, не нужен.
Кайрат интересовался тобой так же как Тоттенхэм с Моуриньо?
Ответ Арсений1990
Кайрат интересовался тобой так же как Тоттенхэм с Моуриньо?
Чуточку посильнее
Ответ Тюменец
Чуточку посильнее
На пол шишечки)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
16 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
59 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45