Пластиковый стол попал в голову фаната и задел еще десяток зрителей матча «Сарагосы» и «Кастельона». Игру Сегунды останавливали из-за сильного ветра и дождя

Пластиковый стол попал в голову фаната на матче «Сарагосы» и «Кастельона».

Матч между «Сарагосой» и «Кастельоном » в Сегунде был остановлен примерно через 15 минут после начала из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер и дождь значительно осложняли игру.

Один из сильных порывов ветра привел к инциденту на трибунах стадиона «Ромареда». На 12-й минуте пластиковый стол поднялся в воздух и перелетел через головы зрителей. С верхнего яруса стадиона стол практически рухнул на нижний ярус, задев более десятка болельщиков.

Арбитр остановил игру более чем на пять минут, пока медицинский персонал оказывал помощь мужчине с повреждением головы. Уточняется, что серьезных травм не было.

Примерно через полчаса игры ветер и дождь прекратились, матч продолжился без происшествий. Пострадавший вернулся на свое место на 38-й минуте с повязкой над бровью.

Игра закончилась нулевой ничьей.