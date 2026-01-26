Пластиковый стол попал в голову фаната и задел еще десяток зрителей матча «Сарагосы» и «Кастельона». Игру Сегунды останавливали из-за сильного ветра и дождя
Матч между «Сарагосой» и «Кастельоном» в Сегунде был остановлен примерно через 15 минут после начала из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер и дождь значительно осложняли игру.
Один из сильных порывов ветра привел к инциденту на трибунах стадиона «Ромареда». На 12-й минуте пластиковый стол поднялся в воздух и перелетел через головы зрителей. С верхнего яруса стадиона стол практически рухнул на нижний ярус, задев более десятка болельщиков.
Арбитр остановил игру более чем на пять минут, пока медицинский персонал оказывал помощь мужчине с повреждением головы. Уточняется, что серьезных травм не было.
Примерно через полчаса игры ветер и дождь прекратились, матч продолжился без происшествий. Пострадавший вернулся на свое место на 38-й минуте с повязкой над бровью.
Игра закончилась нулевой ничьей.
🤕 -- не лучший день в жизни этого чувака