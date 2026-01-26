Фонсека попросил «Лион» продлить аренду Эндрика до конца сезона-2026/27 (ESPN)

Паулу Фонсека попросил «Лион» продлить аренду Эндрика.

«Лион» хочет продлить аренду нападающего «Реала » Эндрика.

По информации ESPN, главный тренер «Лиона » Паулу Фонсека восхищен бразильцем и попросил руководство клуба начать переговоры с «Реалом» о продлении аренды до конца сезона-2026/27. Отмечается, что продление аренды Эндрика потребует «колоссальных усилий», при этом полноценный трансфер форварда на данный момент исключен.

Действующее соглашение об аренде Эндрика истекает по окончании сезона и не предусматривает права выкупа. При этом «Лион» и «Реал» разделили обязательства по выплате зарплаты.

В воскресенье Эндрик сделал хет-трик в матче Лиги 1 против «Меца» (5:2), всего на счету 19-летнего футболиста 4 гола и одна голевая передача в трех матчах за «Лион». Статистику нападающего можно найти здесь .