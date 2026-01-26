43

Фонсека попросил «Лион» продлить аренду Эндрика до конца сезона-2026/27 (ESPN)

Паулу Фонсека попросил «Лион» продлить аренду Эндрика.

«Лион» хочет продлить аренду нападающего «Реала» Эндрика.

По информации ESPN, главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека восхищен бразильцем и попросил руководство клуба начать переговоры с «Реалом» о продлении аренды до конца сезона-2026/27. Отмечается, что продление аренды Эндрика потребует «колоссальных усилий», при этом полноценный трансфер форварда на данный момент исключен.

Действующее соглашение об аренде Эндрика истекает по окончании сезона и не предусматривает права выкупа. При этом «Лион» и «Реал» разделили обязательства по выплате зарплаты.

В воскресенье Эндрик сделал хет-трик в матче Лиги 1 против «Меца» (5:2), всего на счету 19-летнего футболиста 4 гола и одна голевая передача в трех матчах за «Лион». Статистику нападающего можно найти здесь.

ESPN
Говорили что он играет как Виктор Роке😂
Ответ umar0701@icloud.com
Говорили что он играет как Виктор Роке😂
Это всего лишь 3 матча, камон!
Ответ Владимир Хоббит
Это всего лишь 3 матча, камон!
Это просто комплимент Эндрику за хорошую игру и не более
А куда его в Реал ставить? Пока там есть Мбаппе, Вини, Родриго, ему просто негде играть. Будет опять полировать скамейку.
Ответ Dan_R
А куда его в Реал ставить? Пока там есть Мбаппе, Вини, Родриго, ему просто негде играть. Будет опять полировать скамейку.
Бразильцы на выход
Ответ Dan_R
А куда его в Реал ставить? Пока там есть Мбаппе, Вини, Родриго, ему просто негде играть. Будет опять полировать скамейку.
Мастантуоно сейчас в основе выходит. Установку отрабатывает, но с креативом не очень. Обводить аргу похоже просто не хватает стартовой скорости.

Правый фланг атаки в принципе позиция свободная. Но надо по настоящему заявить о себе.
Перец мог бы за Бензема отблагодарить Лион Эндриком))
Ответ che kaif
Перец мог бы за Бензема отблагодарить Лион Эндриком))
Там Лион до этого так выбивал Реал из ЛЧ, что благодарности много явно не будет)
Ответ TiGra
Там Лион до этого так выбивал Реал из ЛЧ, что благодарности много явно не будет)
Лион выбивал Реал из ЛЧ тогда, когда Бензема уже был в Реале.
Он, Рафинья и Винисиус главная надежда в Сборной Бразилии на ЧМ
Нравится этот парень.
Чистый природный талант.

Надеюсь проявит себя максимально в Лионе и мы его увидим в Реале в следующем сезоне. Мастуантуоно старается, установку выполняет. Но пройти кого-то один в один похоже в принципе не способен. Стартовой скорости нет.
Критичный баг для современного флангового игрока.
Нужно оставлять на еще на один сезон минимум, чтобы набрался опыта в том числе и в еврокубках.
Ответ Dr.S
Нужно оставлять на еще на один сезон минимум, чтобы набрался опыта в том числе и в еврокубках.
Смотря что в Мадриде к лету будет. Сейчас пока одни вопросы, слишком много переменных - останется ли Арбелоа (а если не останется, кто именно его заменит), какие трансферы будут на выход и на вход, если будут, и т.д. Сюда же качество прогресса самого Эндрика во Франции, если продолжит раскрываться и дальше.
Если не будет прям необходимости его возвращения летом - да, не удивлюсь, если оставят ещё на год.
Ответ xDe xDe
Смотря что в Мадриде к лету будет. Сейчас пока одни вопросы, слишком много переменных - останется ли Арбелоа (а если не останется, кто именно его заменит), какие трансферы будут на выход и на вход, если будут, и т.д. Сюда же качество прогресса самого Эндрика во Франции, если продолжит раскрываться и дальше. Если не будет прям необходимости его возвращения летом - да, не удивлюсь, если оставят ещё на год.
Кто бы не возглавил Реал Эндрик не будет получать достаточно игрового времени для развития слишком много примеров когда игроков возвращали из аренд или выкупали обратно и они сидели на лавке. Эндрику нет места на одном поле с Мбаппе, Винисиусом.
Считаю ошибкой Реала сделать ставку на Мбаппе, с его огромной зп и подписным бонусом. Да конечно он мега звезда и так далее. Но более рационально было сделать ставку на бразильское трио Винни, Эндрик,и Родриго, и в запас молодого воспитанника Гарсию. Так получается более сбалансированная команда и очень большая экономия по деньгам, плюс развитие очень молодого и очень перспективного нападающего моложе Мбаппе на почти на 8 лет.
Думаю, Реал на это согласится.
Ответ Denosaur
Думаю, Реал на это согласится.
100% вернется летом обратно
Ответ DeniS
100% вернется летом обратно
При живом Мбаппе и с наличием Гарсии и Родриго,думаю что сливочные могут и согласиться
Не рановато ли делать какие-то выводы по Эдрику спустя всего несколько матчей? Фонсеке конечно всё равно(не он будет платить за аренду и зарплату футболисту) ну а если что-то пойдёт не так то может и лыжи навострить.
Ответ Дмитрий_1116251224
Не рановато ли делать какие-то выводы по Эдрику спустя всего несколько матчей? Фонсеке конечно всё равно(не он будет платить за аренду и зарплату футболисту) ну а если что-то пойдёт не так то может и лыжи навострить.
По нему и до Реала выводы делали.
Никто не будет против я думаю, главное чтобы у черепахи не было травм
