Бокоев из «Акрона» о начале карьеры: «Работал грузчиком, к вечеру успевал на тренировку или игру. За смену платили 2-3 тысячи – хватало переночевать в компьютерном клубе прямо на клавиатуре»
Защитник «Акрона» Марат Бокоев рассказал, что в начале карьеры ему приходилось подрабатывать грузчиком в Москве и ночевать в компьютерных клубах.
24‑летний Бокоев в нынешнем сезоне провел 17 матчей в Мир РПЛ и 4 в FONBET Кубке России, отметившись одним голом. Ранее футболист выступал за «Казанку» и «Велес».
– Проходил череду просмотров?
– Мы играли за его команду на КФК, которая постоянно проводила товарищеские матчи с клубами Второй лиги. В надежде, что мы хорошо сыграем и попадем на карандаш кому‑то из тренеров этих команд. Каждый день вечером у нас были тренировки – единственный раз в моей карьере такие поздние.
– Почему так поздно?
– Потому что параллельно приходилось работать.
Мы когда в Москву с другом поехали, взяли с собой какие‑то деньги. Но они как‑то чересчур быстро закончились, а есть что‑то надо было. Появился вариант в одном из магазинов одежды работать грузчиками посменно. Выходил на смену рано утром, работал, а к вечеру успевал на тренировку или игру. Помню, постоянно не высыпался и от этого был дико злой.
– Сил хватало?
– Это сейчас могу сказать, что нормально все хватало. А если вспомнить те времена, то я все время был раздраженный и невыспавшийся.
– А жил где?
– По‑разному. За смену платили 2–3 тысячи. И порой денег хватало только на то, чтобы переночевать в компьютерном клубе. Мы как делали: приходили, бронировали компьютер на всю ночь и засыпали прямо на клавиатуре в кресле. Часа четыре так лежал. Еще разок мы нелегально жили у Кости Кертанова, который сейчас играет за «Челябинск», причем он об этом не знал, – сказал Бокоев.