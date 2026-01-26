Семшов о лишнем весе у Веры: «Неуважение к команде и к себе – ты обязан себя контролировать, каким бы длинным ни был отпуск. В течение двух недель придет в форму, думаю»

Семшов о лишнем весе Веры: не критично, но это неуважение к команде и к себе.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает проявлением неуважения приезд Лукаса Веры на сбор «Локомотива» с лишним весом.

– «Локомотив», кстати, этой зимой усилился легионером – Лукасом Верой. Но уже все соцсети облетели его фотографии, на которых он с приличным животом. Это критично?

– Некритично. Вера – качественный футболист, и у него есть время, чтобы привести себя в порядок. Но это неуважение к команде и к себе. Каким бы длительным отпуск у тебя ни был, ты обязан контролировать свое состояние. Должен выглядеть профессионально, чтобы не было никаких вопросов. В том числе у руководителей твоего нового клуба. Но это действительно не критично. Думаю, в течение двух недель он приведет себя в форму. А так – это больше повод для шуток.

– Вера может быть тем, кто заменит Баринова?

– У «Локомотива» в центре поля осталась четверка: Пруцев , Карпукас , Батраков и Вера. Галактионов их наверняка будет как-то варьировать. Все вместе они могут справиться с этой задачей, – сказал Семшов.