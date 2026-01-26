  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о лишнем весе у Веры: «Неуважение к команде и к себе – ты обязан себя контролировать, каким бы длинным ни был отпуск. В течение двух недель придет в форму, думаю»
18

Семшов о лишнем весе у Веры: «Неуважение к команде и к себе – ты обязан себя контролировать, каким бы длинным ни был отпуск. В течение двух недель придет в форму, думаю»

Семшов о лишнем весе Веры: не критично, но это неуважение к команде и к себе.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает проявлением неуважения приезд Лукаса Веры на сбор «Локомотива» с лишним весом.

– «Локомотив», кстати, этой зимой усилился легионером – Лукасом Верой. Но уже все соцсети облетели его фотографии, на которых он с приличным животом. Это критично?

– Некритично. Вера – качественный футболист, и у него есть время, чтобы привести себя в порядок. Но это неуважение к команде и к себе. Каким бы длительным отпуск у тебя ни был, ты обязан контролировать свое состояние. Должен выглядеть профессионально, чтобы не было никаких вопросов. В том числе у руководителей твоего нового клуба. Но это действительно не критично. Думаю, в течение двух недель он приведет себя в форму. А так – это больше повод для шуток.

– Вера может быть тем, кто заменит Баринова?

– У «Локомотива» в центре поля осталась четверка: Пруцев, Карпукас, Батраков и Вера. Галактионов их наверняка будет как-то варьировать. Все вместе они могут справиться с этой задачей, – сказал Семшов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25619 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Комсомольская правда»
logoЛукас Вера I
logoЛокомотив
logoИгорь Семшов
logoАртем Карпукас
logoДанил Пруцев
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
так у него не отпуск был, а он был без клуба
Ответ Дима
так у него не отпуск был, а он был без клуба
Это неуважение ко всем кто без клуба
Он то вес вернёт, а вот мужской голос у тебя не появится. Ты хотя бы поинтересовался, где был Вера, сколько он был без клуба:))) Доморощ ты наш безработный:))) да и бесполезный...
для спортсмена не должна быть проблемой сгонка лишнего веса, так что, спокойно вернёт форму...
Ответ </c/>
для спортсмена не должна быть проблемой сгонка лишнего веса, так что, спокойно вернёт форму...
Ну, Локо может времена Сёмина вспомнить. Заза Джанашия практически всё время так играл. ,,Палыч, ты полмашина на мои штрафы купил!" -- до сих пор помню.
Неуважение к команде - это когда ты выходишь один на один и выбиваешь мяч в аут, чтобы понравиться тренеру соперника)
А когда легионер вообще на сборы не ездит это как называется?
Ответ Костя Филипов
А когда легионер вообще на сборы не ездит это как называется?
это называется про Зенит не говорят плохо. Только хорошее или ничего.
Ответ Дима
это называется про Зенит не говорят плохо. Только хорошее или ничего.
А причем тут Зенит?
об уважении к команде говорит человек, который специально получал четвертую желтую карточку, чтобы не лететь на выезд во Владивосток))
Ну любит человек поесть, что пристал?
Больше всего в этой теме удивляет, что она кому-то интересна и держится в инфополе больше недели уже
Лещук одобрил
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов о «Локо»: «По-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Российский костяк должен заявить о себе еще ярче»
26 января, 03:58
Семшов о лишнем весе у Веры: «Это неуважение. В Испании или Италии команды выше 10‑го места вряд ли подписали бы контракт с таким футболистом»
21 января, 05:43
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
15 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
58 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45