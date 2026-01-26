Лапорта после 2:0 с «Реалом» в финале женского Суперкубка: «Мы знали, что Переса не будет. Лусан поблагодарил «Барсу» за приверженность женскому футболу»
Лапорта о победе «Барсы» в финале женского Суперкубка: знал, что Переса не будет.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта упомянул президента «Реала» Флорентино Переса, говоря о женском Суперкубке Испании.
Женская команда «Барсы» обыграла «Мадрид» со счетом 2:0 в финале турнира.
«Эти футболистки – пример упорства и профессионализма. Достичь этого очень сложно, но еще сложнее удержаться на этом уровне. И им это удалось.
Мы знали, что Флорентино Переса там не будет, и не комментировали это. Президент [испанской] федерации [Рафаэль Лусан] поблагодарил нас за приверженность «Барселоны» женскому футболу.
Мы изучаем возможность проведения четвертьфинала женской Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу», – сказал Лапорта.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Потом строят из себя независимых, еще фотографируются с мужской командой на презентации футбола