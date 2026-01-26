  • Спортс
  • Лапорта после 2:0 с «Реалом» в финале женского Суперкубка: «Мы знали, что Переса не будет. Лусан поблагодарил «Барсу» за приверженность женскому футболу»
Лапорта после 2:0 с «Реалом» в финале женского Суперкубка: «Мы знали, что Переса не будет. Лусан поблагодарил «Барсу» за приверженность женскому футболу»

Лапорта о победе «Барсы» в финале женского Суперкубка: знал, что Переса не будет.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта упомянул президента «Реала» Флорентино Переса, говоря о женском Суперкубке Испании.

Женская команда «Барсы» обыграла «Мадрид» со счетом 2:0 в финале турнира.

«Эти футболистки – пример упорства и профессионализма. Достичь этого очень сложно, но еще сложнее удержаться на этом уровне. И им это удалось.

Мы знали, что Флорентино Переса там не будет, и не комментировали это. Президент [испанской] федерации [Рафаэль Лусан] поблагодарил нас за приверженность «Барселоны» женскому футболу.

Мы изучаем возможность проведения четвертьфинала женской Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Чел, всем плевать на женский футбол. Пересу почти 80 лет, а он еще работает, из-за таких пенсионный возраст повышают по всему миру, имей уважение. В общем, рычажный как обычно без уважения.
Лусан я люблю тебя
На самом деле идиотизм, конечно, что женские клубы должны быть филиалами мужских. Свое название? Нет. Своя форма? Нет. Отдельная структура? Нет.

Потом строят из себя независимых, еще фотографируются с мужской командой на презентации футбола
