Лапорта после 2:0 с «Реалом» в финале женского Суперкубка: «Мы знали, что Переса не будет. Лусан поблагодарил «Барсу» за приверженность женскому футболу»

Лапорта о победе «Барсы» в финале женского Суперкубка: знал, что Переса не будет.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта упомянул президента «Реала » Флорентино Переса , говоря о женском Суперкубке Испании.

Женская команда «Барсы» обыграла «Мадрид» со счетом 2:0 в финале турнира.

«Эти футболистки – пример упорства и профессионализма. Достичь этого очень сложно, но еще сложнее удержаться на этом уровне. И им это удалось.

Мы знали, что Флорентино Переса там не будет, и не комментировали это. Президент [испанской] федерации [Рафаэль Лусан] поблагодарил нас за приверженность «Барселоны» женскому футболу.

Мы изучаем возможность проведения четвертьфинала женской Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу », – сказал Лапорта.