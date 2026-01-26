Фойт порвал ахиллово сухожилие в матче с «Реалом». Защитник «Вильярреала» перенесет операцию и пропустит остаток сезона

Хуан Фойт из «Вильярреала» пропустит остаток сезона из-за травмы.

Защитник «Вильярреала » Хуан Фойт выбыл на длительный срок из-за травмы.

28-летний футболист получил повреждение в первом тайме субботнего матча с «Реалом» в 21-м туре Ла Лиги (0:2).

По результатам обследования у Фойта диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, ему потребуется операция. Marca сообщает , что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.