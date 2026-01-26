Фойт порвал ахиллово сухожилие в матче с «Реалом». Защитник «Вильярреала» перенесет операцию и пропустит остаток сезона
Хуан Фойт из «Вильярреала» пропустит остаток сезона из-за травмы.
Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт выбыл на длительный срок из-за травмы.
28-летний футболист получил повреждение в первом тайме субботнего матча с «Реалом» в 21-м туре Ла Лиги (0:2).
По результатам обследования у Фойта диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, ему потребуется операция. Marca сообщает, что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25619 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья. По ходу, мимо ЧМ. Жаль
И как Аргентина без него обойдётся на ЧМ?...
Главные новости
Последние новости