  • Фойт порвал ахиллово сухожилие в матче с «Реалом». Защитник «Вильярреала» перенесет операцию и пропустит остаток сезона
Фойт порвал ахиллово сухожилие в матче с «Реалом». Защитник «Вильярреала» перенесет операцию и пропустит остаток сезона

Хуан Фойт из «Вильярреала» пропустит остаток сезона из-за травмы.

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт выбыл на длительный срок из-за травмы.

28-летний футболист получил повреждение в первом тайме субботнего матча с «Реалом» в 21-м туре Ла Лиги (0:2).

По результатам обследования у Фойта диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, ему потребуется операция. Marca сообщает, что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
logoХуан Фойт
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoтравмы
Здоровья. По ходу, мимо ЧМ. Жаль
И как Аргентина без него обойдётся на ЧМ?...
