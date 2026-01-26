Галактионов о Батракове: «Невероятный уровень результативности, нужно также понимать его вовлеченность в игру, объем работы. Цель Алексея – попасть в топ-клуб, чтобы развиваться»

Галактионов о Батракове: у него невероятный уровень результативности.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о прогрессе полузащитника Алексея Батракова .

– Что новая схема дала Батракову?

– Чуть-чуть освобождение от черновой работы, потому что есть наполнение в середине за счет других игроков. Он больше нацелен на отбор в верхней части поля, на прессинг, на перекрытие линий передач.

Многие критиковали Батракова за матчи за сборную. Очень емко и правильно выразился Игорь Михайлович [Шалимов ], который сказал, что Батраков этот отрезок прошел ровно. Многим кажется, что плохая игра Алексея – это отсутствие его результативных действий. Но кто так решил? Многие должны видеть и понимать его вовлеченность в игру, какой он объем работы делает, сколько делает черновой работы. Игра может по-разному сложиться. Мы можем играть лучше, можем играть хуже, можем доминировать, соперник нас может превосходить. Не всегда может получаться. Какой уровень результативности он дает для своего возраста – это невероятно. Говорят, что ему надо прибавить стабильности. Вы забейте, сколько забил и сколько отдал он.

– Вы как-то готовитесь к его потенциальному уходу?

– Если топ-клуб Европы проявит интерес к нашему футболисту…

– А если не топ-клуб? У него ведь низкие отступные.

– Я думаю, что у игрока и его окружения есть цель попасть не просто в абы какой клуб, а в топ-клуб, где он способен дальше сделать шаг в своем развитии, – сказал Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Со статистикой 20-летнего Батракова можно ознакомиться здесь .