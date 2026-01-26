  • Спортс
  «Наши клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали. Надо думать, а не деньгами сорить». Кавазашвили о возвращении России
«Наши клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали. Надо думать, а не деньгами сорить». Кавазашвили о возвращении России

Кавазашвили: последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что уровень российского футбола сильно упал за последние годы.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. 

«После возвращения в турниры российские клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Наш чемпионат очень сильно отличается от европейского футбола. Последние четыре года вообще добили российский футбол. Сами посмотрите на матчи в Италии, Испании и других [странах].

Мы считаем, что мы можем все, но в футболе мы всего не можем. Мы сами себе футбол обкакали, испортили. Столько талантов перечеркнули.

Надо думать, а не просто деньгами сорить», – заявил Кавазашвили.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Последние годы до бана наши топы отлетали от 3-4 сортных клубов из Болгарии, Румынии, Словении. Ну а выступление нашего достояния в ЛЧ с трусливой тактикой Семака - это вообще отдельная песня. Когда наших вернут, то нас будут пинать в квалификации ЛК. Наш пешеходный уровень никуда не делся, а только закостенел за эти годы...
из Польши, Израиля, Грузии, а не Болгарии, Румынии, Словении. Ну хоть немного надо сверять факты, прежде чем писать
А до 22 г было иначе?
А до 22 г было иначе?
Ого, неожиданно адекватный комментарий. Обычно кто-то другой виноват
Ого, неожиданно адекватный комментарий. Обычно кто-то другой виноват
А в чём тут особая адекватность. Уровень просел, только во многом это произошло из-за того, что раньше могли в Россию приглашать сильных игроков, даже заманивая их деньгами. Сейчас по понятным причинам это невозможно. Каких молодых талантов мы загубили? Может он назовёт конкретных игроков. Кто в последние годы сорил деньгами? Можно с натяжкой назвать Зенит и Спартак, но это две команды из шестнадцати.
А в чём тут особая адекватность. Уровень просел, только во многом это произошло из-за того, что раньше могли в Россию приглашать сильных игроков, даже заманивая их деньгами. Сейчас по понятным причинам это невозможно. Каких молодых талантов мы загубили? Может он назовёт конкретных игроков. Кто в последние годы сорил деньгами? Можно с натяжкой назвать Зенит и Спартак, но это две команды из шестнадцати.
Т.е. раньше был высокий уровень потому что мы покупали сильных игроков, а не потому что растили? Так это же и есть диагноз. Каждый год новые лимиты на легионеров, а в итоге своя академия — для галочки. Итог налицо : без кошелька мы и играть разучились. Кавазашвили как раз об этом и говорит
А до отстранения как было с конкурентоспособностью?
Битвы Динамо с Локомотивом Тбилиси и Рубина с Ракувом прекрасно помним...
А до отстранения как было с конкурентоспособностью? Битвы Динамо с Локомотивом Тбилиси и Рубина с Ракувом прекрасно помним...
Тульский Арсенал без шансов проиграл Нефтчи
А до отстранения как было с конкурентоспособностью? Битвы Динамо с Локомотивом Тбилиси и Рубина с Ракувом прекрасно помним...
Сравнивать закрытый советский чемпионат с глобальным футбольным рынком — это как сравнивать велосипед с Ferrari. Кавазашвили как раз об этом , что мы не смогли построить свою Ferrari, а на велосипеде в "Формулу-1" уже не выедешь ...
Как ни крути, проблемы системные, а не временные. Одними деньгами тут ничего не исправишь.
Таланты- это Мамаев, Кокорин и Смолов.
Кофемания сгубила росфутбол...
В смысле не будут? Они и не были конкурентноспособны.) Когда российский клуб последний раз доходил хотя бы до четвертьфинала ЛЕ? Вдуваются всем подряд.
В смысле не будут? Они и не были конкурентноспособны.) Когда российский клуб последний раз доходил хотя бы до четвертьфинала ЛЕ? Вдуваются всем подряд.
ЦСКА, в сезоне 2017/18.
ЦСКА, в сезоне 2017/18.
Потрясающе! Буквально вчера)
Зенит и раньше проигрывал всем подряд, лучше уже не будет с Семаком !
Так они в общем-то и не были. 20 лет назад Зенита и ЦСКА выиграли кубок УЕФА, вот собственно и все. Уровень у наших неплохой, но средний.
Так они в общем-то и не были. 20 лет назад Зенита и ЦСКА выиграли кубок УЕФА, вот собственно и все. Уровень у наших неплохой, но средний.
Средний уровень это вроде как очень даже неплохо, учитывая что даже у тех кто сейчас из групп ЛЧ вылетает составы в 2 раза дороже)
Так они в общем-то и не были. 20 лет назад Зенита и ЦСКА выиграли кубок УЕФА, вот собственно и все. Уровень у наших неплохой, но средний.
Были. Были на 6 месте в таблице коэффициентов УЕФА, это не средний уровень, а вполне даже высокий - быть сразу за пятеркой, где сплошь передовые футбольные страны.
демагогия и популизм
демагогия и популизм
Насчет популизма - ещё можно согласиться, но где здесь в его словах демагогия?
Насчет популизма - ещё можно согласиться, но где здесь в его словах демагогия?
ну что такое "конкурентоспособность в Европе"? какие тут вообще критерии? вот Чемпионат России в лучшие годы был 6м в Европе, в 22м году был, наверное, 8-9м?

ну вот и команды наши примерно на таком уровне и играли. Зенит с Краснодаром обычно не выходили из группы ЛЧ, иногда занимали третье место. я думаю, что примерно на таком уровне они +/- и остались? это конкурентный уровень? что это значит вообще?

конкуренция за что именно? за какой результат?
