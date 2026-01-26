«Наши клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали. Надо думать, а не деньгами сорить». Кавазашвили о возвращении России
Кавазашвили: последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что уровень российского футбола сильно упал за последние годы.
Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
«После возвращения в турниры российские клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Наш чемпионат очень сильно отличается от европейского футбола. Последние четыре года вообще добили российский футбол. Сами посмотрите на матчи в Италии, Испании и других [странах].
Мы считаем, что мы можем все, но в футболе мы всего не можем. Мы сами себе футбол обкакали, испортили. Столько талантов перечеркнули.
Надо думать, а не просто деньгами сорить», – заявил Кавазашвили.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Битвы Динамо с Локомотивом Тбилиси и Рубина с Ракувом прекрасно помним...
Кофемания сгубила росфутбол...
ну вот и команды наши примерно на таком уровне и играли. Зенит с Краснодаром обычно не выходили из группы ЛЧ, иногда занимали третье место. я думаю, что примерно на таком уровне они +/- и остались? это конкурентный уровень? что это значит вообще?
конкуренция за что именно? за какой результат?