«Юве» возобновил интерес к Зиркзе и Кьезе после срыва трансфера Эн-Несири (GdS)

«Ювентус» возобновил интерес к Федерико Кьезе и Джошуа Зиркзе.

«Ювентус» после срыва трансфера Юссефа Эн-Несири начал прорабатывать альтернативные варианты усиления атаки.

Ранее спортивный директор туринцев Джорджо Кьеллини подтвердил прекращение переговоров о трансфере Эн-Несири, поскольку форвард «Фенербахче» не согласился на аренду.

По данным La Gazzetta dello Sport, в последнюю неделю зимнего трансферного окна «Ювентус » возобновил контакты с хавбеком «Ливерпуля » Федерико Кьезой и форвардом «Манчестер Юнайтед » Джошуа Зиркзе .