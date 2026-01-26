«Юве» возобновил интерес к Зиркзе и Кьезе после срыва трансфера Эн-Несири (GdS)
«Ювентус» возобновил интерес к Федерико Кьезе и Джошуа Зиркзе.
«Ювентус» после срыва трансфера Юссефа Эн-Несири начал прорабатывать альтернативные варианты усиления атаки.
Ранее спортивный директор туринцев Джорджо Кьеллини подтвердил прекращение переговоров о трансфере Эн-Несири, поскольку форвард «Фенербахче» не согласился на аренду.
По данным La Gazzetta dello Sport, в последнюю неделю зимнего трансферного окна «Ювентус» возобновил контакты с хавбеком «Ливерпуля» Федерико Кьезой и форвардом «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Про всём уважении к Кьезе, пройденный этап, плюс травмы постоянно, лазарет и так не пустует Юве. Зиркизи пойдет на подмену в напады. Италию он проходил уже, вариант
В Ливерпуле у него практически не было травм.
Ну не смотрите АПЛ - не пишите! Каждый, даже короткий выход Кьезы за Ливерпуль, приводит к обострению игры. Это Дэвид прошлое, прошлое футбола
Если Спал хочет в ЛЧ попылить с такой формой команды, то ещё один лавочник под чемпионат пригодится в конце апреля или в мае. Затычка в аренду почему бы и нет, собственно? Зимой никто топового игрока не отдаст, который в еврокубках тащит свой клуб или делает разницу в гонке за место в ЛЧ. Спал буянит и хочет глубины в атаке ещё больше. На фоне последних матчей Юве он имеет на это полное право.
Зиркзее надо брать, в Италии будет топом.
Правду??? Она, видимо, только Вам такой кажется. Да и то «скрытой». Правд много, истина одна
Там Слот
