  • Андрей Талалаев: «Балтика» хочет и будет бороться за первое место. Со мной сложно работать, потому что я хочу максимальных успехов»
Андрей Талалаев: «Балтика» хочет и будет бороться за первое место. Со мной сложно работать, потому что я хочу максимальных успехов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил о намерении бороться за первое место в Мир РПЛ.

По итогам первой части сезона калининградцы занимают 5-е место в таблице, набрав 35 очков за 18 туров.

– То, что «Балтика» сделала в осенней части, во многом выше возможностей, а чтобы соответствовать амбициям, нужно подкреплять их финансами. Еще до начала сборов вы лишились Пряхина.

– Пожелаю Сереге больших успехов в «Ахмате» – с точки зрения отношения к работе, больших профессионалов не видел. Но, к сожалению, мы никак не можем раскрыть его креатив. Может быть, смена системы поможет ему раскрыться лучше. Понятно, что ему подняли личный контракт – может быть, больше, чем мы готовы были это делать. Считаю, что Серега правильно делает. За прошлый год мы не смогли реализовать то, что, на наш взгляд, у него есть. У нас раз в неделю были тренировки специально для Пряхина – чтобы он делал проникающие передачи в завершающей стадии атаки, попадал в ворота. И ребята с юмором воспринимали – Прях, забивай-отдавай, и мы быстрее перейдем к следующему упражнению.

– Вы расстроены его уходом?

– Расстроен – потому что любой мой игрок важен для команды. Но надеюсь, мы сумеем этот уход компенсировать. У нас есть футболисты на подходе.

– Вы имеете ввиду тех, кто есть в команде, или возможных новичков?

– Тех, кто есть в команде.

– Вы говорили после окончания осенней части о чемпионских амбициях, и фраза была встречена по-разному. Потому что нужны финансы – если не на трансферы, то на финансовое стимулирование нынешнего состава.

– Но разве эти деньги, которые мы получили от трансфера Пряхина, помогут улучшить условия трем-четырем ребятам в команде?

– Помогут, конечно.

– Мы точно так же смотрим. Хотя это не совсем моя направленность, у нас есть руководители – генеральный и спортивный директоры. Вот вы говорите, что я только критикую, но могу похвалить и Армена [Маргаряна], и Равиля [Измайлова]. Да, со мной сложно работать, потому что создаю напряжение и хочу максимальных успехов.

Когда вы говорите о моих словах про чемпионские амбиции – то это спрашивают мое мнение. Если вы хотите анализ действий, то его можно сделать по окончании чемпионата. Если говорите об амбициях – то да, мы хотим бороться за первое место. И будем бороться за первое место, – сказал Талалаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Даже если в итоге Балтика займёт 7-10-е место Талалаев правильно делает, что настраивает команду на битву, а не на отбывание номера. Я вот вчера вспомнил серебро Рубина в первый сезон команды в РПЛ. Ну так пускай и Балтика подарит всем нам такую сказку.
Согласен с предыдущим оратором, но будет тяжело, очень.
Рубин в первый сезон занял третье место...
Талалай чем то на конте смахивает с поправкой на титулы конечно.Такой же психопат,но с качеством ,которого не терпят больше максимум пару лет
Пару лет - это московские мечты. Как бы лет пять подряд не оставил "топ-клубы" за пределами топ-пять.
Наш лифтер, а Конте чемпион
Может это и звучит как бред...но лучше говорить такое и идти в топ 6 клубов лиги оставив позади богатейшие клубы России типо динамо и Спартак....
В любом случае интересно, когда появляются такие выскочки...
Чтобы бороться за чемпионство, нельзя терять очки с Локомотивом, Краснодаром и другими автобусами.
аплодирую, стоя... качественный стёб...
НУ посмотрим на каком месте Талалаев закончит сезон.
Да вообще неважно на каком месте. Он и так прыгнул выше головы. Почему бы не постараться теперь побороться за медали?
Как бы всё ни закончилось, команода бьётся за этого тренера. Будь Талалаев в "зене" или "динамо", его б постигла судьба Карпина уже. Удачи "Балтике"!
У магистра тактики во всех командах кроме Ростова результат одинаковый почему-то.
Эмм. А у Талалая?
Интересно,кем Балтика будет усиливаться до возобновления чемпионата.
Ведь Пряхин ушёл…Саусь(а это основа) ушёл…разговоры ходят,про уход Бориско…
Талалаев молодец. РПЛ это не только Зенит и Спартак, меряющиеся пипис..., пардон бюджетами и позорами. Такие команды как Балтика и такие тренеры как Талалаев украшают наш чемпионат.
Эка занесло...В этом году сложилось, что нескольких клубов чехарда, плюс эмоции дебюта... Сезон еще закончился, а в следующем будет поставлена проба. До Балтики за первые места, кроме фнл, бороться не удавалось
Обалтиелся Талалаев, обалтиелся. Не в Балтрайоне часом живёт сейчас, а то сразу станет понятно, откуда генетика...

Вообще, этот дядя прав. Зачем тренировать какой-либо клуб, если не стремиться к каким-то достижениям?

Есть простой пример из Серии А. Никому неизвестный Комо (хотя клубу больше 100 лет) пару лет назад вышел из Серии Б и сейчас откровенно ставит в позу пса едва ли не всю лучшую лигу Италии. С командой Фабрегаса играть в футбол практически невозможно, поскольку она в игре с мячом прямо сейчас является главным законодателем моды своего чемпионата.

Кстати, если уж проводить параллель с калининградцами, то это будет та же самая Балтика, только в более стильной и чуть более дорогой обложке. Да, комовцы, в отличие от балтийцев, проповедуют совсем иной стиль игры, однако по духу, по желанию, по самоотдаче и, самое главное, по амбициям это будет аналог российского клуба. У Комо даже цвета близки к расцветке калининградцев.

Недавно футболистов Комо спросили, мол, какие цели в сезоне. Они ответили, что цель — выиграть скудетто. Лишь один из них (Батурина, если не изменяет память) сказал, что цель — попасть в Лигу чемпионов.

Как мы помним, футболисты Балтики отвечают российским СМИ в похожей манере. Вот любого футболиста Балтики спроси, и он скажет: "Ребят, мне по**й, что вы думаете, у меня цель — стать чемпионом России вместе с Балтикой". Да, немного преукрашено, но контекст примерно такой.

Самое интересное, что буквально вчера эти клубы представляли низшие дивизионы, однако сейчас они показывают свои твердые кулаки Милану, Ювентусу, Интеру, Зениту, Спартаку, Локомотиву. Это и есть движение вперёд. Это и есть развитие футбола за короткий промежуток времени. Благодаря таким клубам футбол жив, он не наскучивает и обретает новый имидж. Эти клубы заставляют нейтральных болельщиков включать свои телевизоры, смартфоны и всякие гаджеты, чтобы посмотреть, как они ломают рога всем тем, кто их ни во что не ставил. Более того, эти клубы помогают другим мальчишкам верить в себя, верить в то, что из таких малоизвестных городов можно добиваться каких-то успехов.

Кстати, мало кто знает, но несколько лет назад Комо, играя ещё в Серии Б, присматривал себе двух игроков именно из Балтики. Если не изменяет память, это были Данила Козлов и Евгений Латышонок. В итоге до какой-то конкретики эти трансферы так и не дошли. Однако то, что итальянцы смотрели футболистов из Балтики, уже говорит о том, что калининградский клуб был на правильном пути своего развития. Сейчас балтийцы сделали ещё один шаг вперёд ровно так же, как сделал его уже в Серии А Комо.

Теперь вопрос: могли бы мы увидеть спарринг этих клубов в условной товарищеской встрече? Согласитесь, было бы интересно увидеть такой матч. Вообще, на мой взгляд, такая встреча могла бы произойти, если бы не всеми известная история. Ну а почему нет? Шальке 04 мог же сыграть несколько лет назад с Балтикой, причём эта встреча должна была состояться именно в Калининграде (даже афиша была готова). Но этого не произошло по понятным причинам. И учитывая, что в Комо уже знают, кто такая Балтика (раз присматривали себе игроков), такая встреча действительно могла бы состояться. Тем более что у Талалаева имеются свои связи на Апеннинах, а сам наставник Балтики в совершенстве знает итальянский язык. Пока лишь остаётся наблюдать эти перспективные проекты только лишь в своих чемпионатах. Правда, что-то подсказывает, что в ближайшие пять лет оба представителя своих стран сумеют добраться до таких достижений, которые, казалось бы, с виду на бумаге выглядят просто невозможными...
