Андрей Талалаев: «Балтика» хочет и будет бороться за первое место. Со мной сложно работать, потому что я хочу максимальных успехов»

Андрей Талалаев: «Балтика» будет бороться за первое место.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил о намерении бороться за первое место в Мир РПЛ .

По итогам первой части сезона калининградцы занимают 5-е место в таблице, набрав 35 очков за 18 туров.

– То, что «Балтика» сделала в осенней части, во многом выше возможностей, а чтобы соответствовать амбициям, нужно подкреплять их финансами. Еще до начала сборов вы лишились Пряхина.

– Пожелаю Сереге больших успехов в «Ахмате » – с точки зрения отношения к работе, больших профессионалов не видел. Но, к сожалению, мы никак не можем раскрыть его креатив. Может быть, смена системы поможет ему раскрыться лучше. Понятно, что ему подняли личный контракт – может быть, больше, чем мы готовы были это делать. Считаю, что Серега правильно делает. За прошлый год мы не смогли реализовать то, что, на наш взгляд, у него есть. У нас раз в неделю были тренировки специально для Пряхина – чтобы он делал проникающие передачи в завершающей стадии атаки, попадал в ворота. И ребята с юмором воспринимали – Прях, забивай-отдавай, и мы быстрее перейдем к следующему упражнению.

– Вы расстроены его уходом?

– Расстроен – потому что любой мой игрок важен для команды. Но надеюсь, мы сумеем этот уход компенсировать. У нас есть футболисты на подходе.

– Вы имеете ввиду тех, кто есть в команде, или возможных новичков?

– Тех, кто есть в команде.

– Вы говорили после окончания осенней части о чемпионских амбициях, и фраза была встречена по-разному. Потому что нужны финансы – если не на трансферы, то на финансовое стимулирование нынешнего состава.

– Но разве эти деньги, которые мы получили от трансфера Пряхина, помогут улучшить условия трем-четырем ребятам в команде?

– Помогут, конечно.

– Мы точно так же смотрим. Хотя это не совсем моя направленность, у нас есть руководители – генеральный и спортивный директоры. Вот вы говорите, что я только критикую, но могу похвалить и Армена [Маргаряна], и Равиля [Измайлова]. Да, со мной сложно работать, потому что создаю напряжение и хочу максимальных успехов.

Когда вы говорите о моих словах про чемпионские амбиции – то это спрашивают мое мнение. Если вы хотите анализ действий, то его можно сделать по окончании чемпионата. Если говорите об амбициях – то да, мы хотим бороться за первое место. И будем бороться за первое место, – сказал Талалаев.