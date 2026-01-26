«Бавария» и Кейн обсуждают продление контракта до 2028 или 2029 года. Эберль подтвердил: «Мы ведем переговоры с Харри»
«Бавария» и Харри Кейн обсуждают продление контракта.
«Бавария» официально начала переговоры с Харри Кейном о новом контракте до 2028 или 2029 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Эту информацию подтвердил спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль.
«Мы ведем переговоры с Харри», – заявил Эберль.
Как стало известно, нападающий более чем готов продлить контракт. О переходе в другой клуб речи не идет. Отмечается, что английский футболист любит клуб, болельщиков и Мюнхен.
Нынешнее соглашение Кейна рассчитано до 30 июня 2027 года. С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Игрок одной Баварии!
