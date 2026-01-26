  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Морено заявил, что ушел из «Сочи» не из-за использования ChatGPT: «Это не соответствует действительности. В Хабаровске мы выиграли 1:0 – бессмысленно считать это провалом»
13

Морено заявил, что ушел из «Сочи» не из-за использования ChatGPT: «Это не соответствует действительности. В Хабаровске мы выиграли 1:0 – бессмысленно считать это провалом»

Роберт Морено прокомментировал ситуацию с использованием ChatGPT.

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено снова заявил, что не пользовался ChatGPT при подготовке к матчам. 

Ранее бывший заместитель генерального директора южан Андрей Орлов рассказал, что тренер использовал чат-бот: «По одной его презентации получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Некоторые европейские СМИ написали, что именно это послужило причиной увольнения Морено. 

«Я никогда не использовал ChatGPT или какой-либо другой искусственный интеллект для подготовки к матчам, определения состава команды или выбора игроков. Это совершенно неверно.

Факты, опровергающие распространенную версию: мы выиграли упомянутый матч в Хабаровске со счетом 1:0. Представлять это как методологический провал бессмысленно.

Это город с 8-часовой разницей во времени, и подготовка была головной болью. Мы вели работу совместно, хотя окончательное решение было за мной.

Трансфер, о котором говорят, был согласован клубом, спортивным директором и всем медицинским штабом. Игрок забил в Кубке, а затем получил травму, которая повлияла на его будущее, как это бывает в любой команде. Но я не был знаком с казахстанским рынком, поэтому предложение поступило от спортивного блока. 

Моя карьера в футболе началась именно с анализа данных и видео. Это моя специализация и то, что повлияло на мое становление. Как и любой профессиональный тренерский штаб, мы используем инструменты анализа: GPS, Wyscout, видео, скаутские платформы. Технологии помогают быстрее обрабатывать информацию, но спортивные решения всегда принимаются тренерским штабом.

Источником этой информации является бывший руководитель клуба, с которым возникли профессиональные разногласия, приведшие к его уходу. Официального заявления от ФК «Сочи», подтверждающего эту версию, нет.

Мой уход был оформлен по обоюдному согласию в период неоднозначных результатов и разногласий по поводу спортивного планирования, как это часто бывает в футболе. Представлять эту информацию как «уволен за использование ChatGPT» – это упрощение более сложной ситуации, а также это не соответствует действительности», – написал Морено в письме для Marca.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25619 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРоберт Морено
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
блин, тут ребята сотни кирпичей отложили, экспертов опросили, услышали мнение ветеранов, включая самого царя, а это оказывается банальная шляпа)
обидно....
Ответ Dima Dima
блин, тут ребята сотни кирпичей отложили, экспертов опросили, услышали мнение ветеранов, включая самого царя, а это оказывается банальная шляпа) обидно....
Ну да, Морено же врать, выгораживая себя, априори не может.
Меня больше интересуют,что дятлы из Марки откопали откуда-то слова одного местного дятла
Ответ Александр Охотко
Меня больше интересуют,что дятлы из Марки откопали откуда-то слова одного местного дятла
это по всем новостным тг пабликам разлетелось
Ответ Александр Охотко
Меня больше интересуют,что дятлы из Марки откопали откуда-то слова одного местного дятла
Когда в команде нашего местного дятла не задалось у бывшего довольно успешного тренера сборной Испании, и не такое откопают, чтобы понять почему.
Роберт "да не использовал я этот ваш ChatGPT" Морено
Сам текст этого ответа Морено выглядит как сгенерированный в ChatGPT.
Да кто такой ваш этот chatgpt???
Что-то европейские СМИ со своей сободой слова переборщили.
Я не помню, чтобы наши СМИ писали, что его уволили ИЗ-ЗА использования ChatGPT. Просто бывший директор Сочи упомянул, что это было, в контексте перелёта в Хабаровск.
Вот только с Хабаровском играли ещё в ФНЛ, первая попытка отстранения была уже после первого стыкового матча, а реально его уволили уже в осенней части РПЛ, когда Сочи глухо в зоне вылета шёл.
Никак не сходится с "уволили из-за...".
Ну это правда как бред звучит. И всплыло бы такое гораздо раньше
СКА выиграли, а потом дома Шиннику проиграли
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
14 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
57 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45