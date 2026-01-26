Морено заявил, что ушел из «Сочи» не из-за использования ChatGPT: «Это не соответствует действительности. В Хабаровске мы выиграли 1:0 – бессмысленно считать это провалом»

Роберт Морено прокомментировал ситуацию с использованием ChatGPT.

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено снова заявил, что не пользовался ChatGPT при подготовке к матчам.

Ранее бывший заместитель генерального директора южан Андрей Орлов рассказал, что тренер использовал чат-бот : «По одной его презентации получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Некоторые европейские СМИ написали, что именно это послужило причиной увольнения Морено.

«Я никогда не использовал ChatGPT или какой-либо другой искусственный интеллект для подготовки к матчам, определения состава команды или выбора игроков. Это совершенно неверно.

Факты, опровергающие распространенную версию: мы выиграли упомянутый матч в Хабаровске со счетом 1:0. Представлять это как методологический провал бессмысленно.

Это город с 8-часовой разницей во времени, и подготовка была головной болью. Мы вели работу совместно, хотя окончательное решение было за мной.

Трансфер, о котором говорят, был согласован клубом, спортивным директором и всем медицинским штабом. Игрок забил в Кубке, а затем получил травму, которая повлияла на его будущее, как это бывает в любой команде. Но я не был знаком с казахстанским рынком, поэтому предложение поступило от спортивного блока.

Моя карьера в футболе началась именно с анализа данных и видео. Это моя специализация и то, что повлияло на мое становление. Как и любой профессиональный тренерский штаб, мы используем инструменты анализа: GPS, Wyscout, видео, скаутские платформы. Технологии помогают быстрее обрабатывать информацию, но спортивные решения всегда принимаются тренерским штабом.

Источником этой информации является бывший руководитель клуба, с которым возникли профессиональные разногласия, приведшие к его уходу. Официального заявления от ФК «Сочи », подтверждающего эту версию, нет.

Мой уход был оформлен по обоюдному согласию в период неоднозначных результатов и разногласий по поводу спортивного планирования, как это часто бывает в футболе. Представлять эту информацию как «уволен за использование ChatGPT» – это упрощение более сложной ситуации, а также это не соответствует действительности», – написал Морено в письме для Marca.