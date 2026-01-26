Дмитрий Булыкин: «Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, которых знает полмира: я, Аршавин, Погребняк, Павлюченко. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу на Евро»

Дмитрий Булыкин: Дзюба – легенда, но есть форварды, которых знает полмира.

Бывший форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Артема Дзюбы о его уровне.

Ранее нападающий «Акрона» ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».

«Может быть, Дзюба и лучший нападающий в истории РПЛ, он много забивал и взял много трофеев. Но предпочтения отдаются тем, кто поиграл и в других чемпионатах, а не только в российском.

Конечно, Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, поигравшие в Европе, которых знает полмира. Я говорю о себе, Аршавине, Погребняке, Павлюченко, которые творили историю в Европе и сборной. Это совершенно другой уровень.

Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то играл против Англии, брал бронзу на Евро. Тот же Погребняк брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Эти люди заслуживают больше восторга от их карьеры. Все-таки чемпионат России – это средний уровень», – сказал Булыкин.