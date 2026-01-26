  • Спортс
  Дмитрий Булыкин: «Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, которых знает полмира: я, Аршавин, Погребняк, Павлюченко. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу на Евро»
206

Дмитрий Булыкин: «Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, которых знает полмира: я, Аршавин, Погребняк, Павлюченко. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу на Евро»

Дмитрий Булыкин: Дзюба – легенда, но есть форварды, которых знает полмира.

Бывший форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Артема Дзюбы о его уровне.

Ранее нападающий «Акрона» ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад».

«Может быть, Дзюба и лучший нападающий в истории РПЛ, он много забивал и взял много трофеев. Но предпочтения отдаются тем, кто поиграл и в других чемпионатах, а не только в российском.

Конечно, Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, поигравшие в Европе, которых знает полмира. Я говорю о себе, Аршавине, Погребняке, Павлюченко, которые творили историю в Европе и сборной. Это совершенно другой уровень.

Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то играл против Англии, брал бронзу на Евро. Тот же Погребняк брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Эти люди заслуживают больше восторга от их карьеры. Все-таки чемпионат России – это средний уровень», – сказал Булыкин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
206 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не думаю что Булыкина знает пол мира, слишком высокого о себе мнения этот персонаж
Ответ Лысый из Мадрида
Не думаю что Булыкина знает пол мира, слишком высокого о себе мнения этот персонаж
пол мира может и не знает, но он участник евро2004 например...достаточно серьёзный бомбардир в голландии...
Ответ </c/>
пол мира может и не знает, но он участник евро2004 например...достаточно серьёзный бомбардир в голландии...
У вас амнезия?Дзюба участник ЧМ 2018,ярко играл в ЛЧ в одно время.Ничем Булыкин тут не выделяется
варюжки сними и начинай работать!
Ответ Severfan
варюжки сними и начинай работать!
Вот это точно знают многие. Палыч выдал шедевр.
Ответ Severfan
варюжки сними и начинай работать!
Дзюба,сколько бы не язвили по поводу его рук, является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и от этого никуда не уйти...а чем запомнился Булыкин?
Я и Месси на двоих взяли 8 золотых мячей и выиграли чемпионат мира. Кто такой этот Булыкин?
Среди всех этих нападающих, Булыкин мне запомнился только участием в музыкальном клипе группы Reflex.
До всех им вышеперечисленных, ему как до Китая раком.
Ответ Ant1pod
Среди всех этих нападающих, Булыкин мне запомнился только участием в музыкальном клипе группы Reflex. До всех им вышеперечисленных, ему как до Китая раком.
Рефлекс клёвые🥹
Ответ Adeen
Рефлекс клёвые🥹
Прёшь их?
Шутка про варежки была, а я скажу, что многие позабыли, насколько умен Дмитрий. Ведь его диссертация, которая успешно была защищена, позволила человечеству лучше осознать, какие наземные локомоции рациональнее всего использовать
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Шутка про варежки была, а я скажу, что многие позабыли, насколько умен Дмитрий. Ведь его диссертация, которая успешно была защищена, позволила человечеству лучше осознать, какие наземные локомоции рациональнее всего использовать
Получается не зря поиграл в Локомотиве
Два бревна выясняют кто из них более деревянный
Ответ Ognen Karic
Два бревна выясняют кто из них более деревянный
Чья порода дерева более ценная и известная
В мире Булыкина - полмира знают Булыкина… капец ,Дима ,ты сказочный конечно 🤡
По мне Булыкин полено ещё деревяннее, нежели Дзюба.
Что-то последнее время началась эпидемия мании величия. В озвученном списке он явно лишний. Ничего выдающегося не показал и про каких пол Мира он говорит.
Булыкина помню только по хет-трику Швейцарии, ну еще в Голландии неплохо попылил
