Радимов о том, что Лещук хочет «выстроить пассивный доход»: «А что поменяется? Игорь, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!»

Владислав Радимов: Лещук 10 лет сидит на скамейке и деньги получает.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова Игоря Лещука о планах на будущее.

Отвечая на вопрос о том, чем он планирует заниматься после завершения карьеры, вратарь «Динамо» заявил : «Важно выстроить пассивный доход. Хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее желание заниматься им каждый день».

«Честное слово, уже очень хотелось закрыть тему Лещука и закопать топор войны, но как же он сам напрашивается на комментарий!

Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно: а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!

А еще говорит, что важно иметь желании заниматься любимым делом. Ну, видимо столько лет человеку нравится находиться в роли запасного, раз никуда не уходит», – написал Радимов.

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»