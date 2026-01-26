  • Спортс
  Радимов о том, что Лещук хочет «выстроить пассивный доход»: «А что поменяется? Игорь, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!»
68

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова Игоря Лещука о планах на будущее. 

Отвечая на вопрос о том, чем он планирует заниматься после завершения карьеры, вратарь «Динамо» заявил: «Важно выстроить пассивный доход. Хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее желание заниматься им каждый день».

«Честное слово, уже очень хотелось закрыть тему Лещука и закопать топор войны, но как же он сам напрашивается на комментарий!

Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно: а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!

А еще говорит, что важно иметь желании заниматься любимым делом. Ну, видимо столько лет человеку нравится находиться в роли запасного, раз никуда не уходит», – написал Радимов. 

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Как же Влад прикладывает этого паспортиста) Лещук со своим интеллектом этот баттл не вывезет)
Ответ Томатный сок с пивом
Как же Влад прикладывает этого паспортиста) Лещук со своим интеллектом этот баттл не вывезет)
Дак Радимов просто комментарии на спортсе читает. Про пассивный доход уже сейчас точно был коммент
Ответ Томатный сок с пивом
Как же Влад прикладывает этого паспортиста) Лещук со своим интеллектом этот баттл не вывезет)
Эх, как же не хватает Уткина! Он всех в тонусе держал)
Ну тут Владик красиво уделал динамовского инвестора. А вообще, почему у него такой интерес к Лещуку? Целый день сегодня его пинает.
Ответ Denosaur
Ну тут Владик красиво уделал динамовского инвестора. А вообще, почему у него такой интерес к Лещуку? Целый день сегодня его пинает.
Да у них уже давно пикировки различные
Так у нас пассивный доход у 80 % паспортистов.
Что Лещук сидя на лавке получает больше лимона гринбаксов в год виноват не Лещук а ущербная система оплаты в росфутболе.Например футболисты в богатой Норвегии к примеру Буде Глимта получают максимум 200 штук.Вопрос? Что с нами не так?
Ответ Матрос Кот
Что Лещук сидя на лавке получает больше лимона гринбаксов в год виноват не Лещук а ущербная система оплаты в росфутболе.Например футболисты в богатой Норвегии к примеру Буде Глимта получают максимум 200 штук.Вопрос? Что с нами не так?
Комментарий скрыт
Ответ Матрос Кот
Что Лещук сидя на лавке получает больше лимона гринбаксов в год виноват не Лещук а ущербная система оплаты в росфутболе.Например футболисты в богатой Норвегии к примеру Буде Глимта получают максимум 200 штук.Вопрос? Что с нами не так?
Комментарий скрыт
Ахахах, ну тут неплохо )
Апхахахахаха )) как точно!
Так ещё и Лещук не совсем понимает, что такое пассивный доход. Если ты хочешь заниматься любимым делом 24/7, то это уже не пассивный доход )
Пхахах, увидел слова пассивный доход, Радимов Лещук. И сразу понял что будет в новости 🤣🤣
А что не так с мнением Лещука? По сути сказал, что не работал и начинать не хочу. Да половина спортса так бы хотела! :)
Ну тут Радимов просто красиво поддел, без злобы. Обычный футбольный троллинг )
Жестко, но справедливо.
