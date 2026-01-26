  • Спортс
Юран о Саусе в «Спартаке»: «Если задача клуба – чемпионство, то он их не усилит. Для попадания в пятерку – нормальный трансфер. У красно-белых есть школа, но они тратят деньги на игроков»

Сергей Юран: Саусь не усилит «Спартак», если задача клуба – чемпионство.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран высказался о переходе Владислава Сауся в «Спартак». 

Московский клуб подписал контракт до 2030 года с 22-летним полузащитником. Сообщалось, что «Балтика» получит 350 миллионов рублей. 

– Насколько выгоден «Спартаку» такой трансфер?

– Я не знаю, какая у них политика, и что они хотят. Как я могу комментировать? Ну, трансфер как трансфер.

– Усилит ли Саусь «Спартак»?

– Сложно сказать в этом плане. Смотря какие задачи у «Спартака». Я же не знаю, какие задачи.

– Вроде всегда серьезные – бороться за титул, медали.

– Вот эта приставка «вроде»... Поэтому сложно сказать, для чего и какие задачи. Если чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно. Если для тройки, для пятерки, где «Спартак» в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер.

– Можно сказать, что это усреднение состава?

– Скажем так, для глубины состава. Для серьезных задач, думаю, что нет.

– Тот факт, что российские футболисты стали переходить из одного клуба в другой, это показатель нового лимита на легионеров, который начнет действовать с сезона-2028/29?

– Конечно, потому что если будет уменьшение легионеров, то понятно, что тогда развернется борьба за российских футболистов. Скажем так, за тех, кто более или менее соответствует. Просто здесь можно сказать: а школа «Спартака» для чего? Там тратятся серьезные финансы, деньги, наверное, это все-таки не какой-то клуб средний, все в «Спартак» хотят попасть: юноши, молодежка. Тут, наверное, вопрос к развитию школы «Спартака».

– Получается, что клуб не может найти полузащитника?

– Получается, что тратятся деньги, а полузащитника не могут воспитать. Тут, наверное, вопрос нужно так задавать. А школа для чего? Для того, чтобы в ближайшее время там появлялись парни, и они есть, но почему-то в «Спартаке» не появляются. Пример хороший – «Локомотив», Батраков там, еще есть люди. Они как бы более серьезно к этому относятся, а в «Спартаке», к сожалению, скажем так... За последнее время какие футболисты из школы выходили? 

Наверное, потому что там иностранный тренер, и он не будет уделять внимание и школе, не то, чтобы контролировать, а требовать, мол, у нас есть школа, у нас должны отсюда появляться спартаковцы. А что мы видим в последнее время? За последнее время у нас кто там из школы «Спартака» появился? Вот это вопрос, потому что российский тренер всегда уделяет время школе и требует, говорит давать ему людей из школы и не тратить деньги, покупать. Когда мы тратим деньги на свою школу, оттуда должны появляться игроки.

Я уверен, что там есть очередь попасть в «Спартак» среди юношей со всей страны. Но почему так, сложно сказать. Вот и весь ответ. Руководство тоже должно задавать вопросы. По крайней мере, я это видел в европейских чемпионатах, где играл. Там уделяли время школе. Школа для чего? Минимизирует затраты клуба на каких-то футболистов.

Понятно, что 11 не наберешь, но хотя бы через год, через два, 1-2 там появлялось. А сейчас получается, что есть школа, но мы тратим деньги. До этого они, по-моему, из «Урала» игрока приобрели. Для чего, не знаю, – сказал Юран. 

что ж вас всех корёжит....бесы
О любом действе в Спартаке надо обязательно всех опросить, обсудить и охаять.
Ответ Добрый Мухомор
О любом действе в Спартаке надо обязательно всех опросить, обсудить и охаять.
Причём, когда кого-то покупают, спецы рассказывают о бессмысленной трате денег. Но, если покупок нет, сразу поднимается вой -- почему нет усиления.
Ответ Evgen Vynokurov
Причём, когда кого-то покупают, спецы рассказывают о бессмысленной трате денег. Но, если покупок нет, сразу поднимается вой -- почему нет усиления.
нет новостей, нет барышей...
Во, откуда не возьмись появился Турецко- подданный Юран! Екарный бабай!?!
Барсик, школа есть у всех клубов, но деньги на трансферы тратят так же все. Эти воспитанники в лучшем случае играют во Второй лиге и в Медиафутболе, за исключением единиц.
Ты давно не во времена Бескова и Лобановского живёшь.
Вот это вопрос, потому что российский тренер всегда уделяет время школе и требует, говорит давать ему людей из школы и не тратить деньги, покупать (с)

Так и вижу, как Юран с такой просьбой бегал за Садыговым во всех 58 пришествиях в Химки и Серик
посмотрите повылазили знатоки . все больше и больше разочаровываюсь в этих ветеранах.
игрок даже ещё не одного матча не сыграл, но наши эксперты его сразу в утиль, в принципе как и с тренером! почему молчит Лукойл, не защищает свои активы?
Еще и не футбольных людей назначают на должность главного тренера
То, что у «Спартака» есть школа, ни о чем не говорит. У многих команд РПЛ есть свои школы, а вот большого количества высокотехнических игроков мы не видим из года в год. Где Нетто, Бобровы, Дементьевы, Якушины, Численко, Ивановы, Воронины, Стрельцовы?
