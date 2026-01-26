  • Спортс
  • Галактионов о Тикнизяне: «Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться»
24

Галактионов о Тикнизяне: «Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться»

Михаил Галактионов оценил слова Наира Тикнизяна.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал высказывания выступающего за «Црвену Звезду» Наира Тикнизяна по поводу его ухода из команды.

– Тикнизян говорил о недостаточном уровне коммуникации с вашей стороны.

– Наира я знаю с 14 лет. Большая часть его карьеры прошла на моих глазах.

Когда он был вызван в молодежную сборную России из курского «Авангарда», не имея при этом запаса прочности и уровня игровой практики, его карьера значительно перевернулась в лучшую сторону. Дальше он поехал на чемпионат Европы и был там игроком стартового состава.

На момент нашего прихода в «Локомотив» команда находилась в не очень хорошем положении. Вы видели реакцию общественности и болельщиков на игру того или иного футболиста.

Думаю, многие оценили значительный скачок в качестве игры, в том числе за счет видоизменения его позиции. Жизненные бытовые ситуации для Наира, в том числе с точки зрения его контракта, были улучшены.

В раздевалке было много ситуаций, иногда не очень хороших, когда карьера Наира могла сложиться совершенно другим образом. Но благодаря мудрости тренерского штаба, партнеров, степень сохранности его в команде была максимальной.

Наир был в числе лидеров по игровому времени. Моменты с его непопаданием в состав из-за его степени травматизма, решений в пользу того или иного игрока, не были критичными. Но все прекрасно знают его степень эмоциональности.

Когда кто-то захочет бросить в кого-то дерьмом, можно не только не попасть, но и самому испачкаться. Главное во всей этой истории – не оказаться человеком в конце анекдота про реальность и виртуальность. Поэтому я всегда говорю, что виртуально у нас может быть одна картина, а в реальности – совершенно другая.

– Тикнизян говорил, что в тренерском штабе было мнение, что он пытается революцию устроить и сменить тренера. У тренерского штаба действительно было такое мнение?

– Мне нечего ответить, потому что никто из представителей тренерского штаба даже мыслить не может такими категориями.

Один из опытных футболистов сказал мне такую фразу: «Мы как-то сидели в компании игроков, и мне говорят: «Галактионов на тебя как-то не так посмотрел и что-то сказал про тебя». И я завелся.

Потом я понял, что надо успокоиться, выдохнуть и разобраться в этой ситуации». Я всегда призываю игроков жить своей головой, разбираться в ситуациях. Кто что сказал, говорил ли кто-то вообще, говорил ли кто-то со стороны, провоцировал ли кто-то кого-то.

Абсолютно убежден, что вся эта ситуация была инициирована Наиром, потому что те ожидания, которые у него были относительно продления своего контракта, не были использованы.

– С учетом того, что вы знаете Тикнизяна с 14 лет, его слова вас обидели или ранили?

– Меня ничто не может ранить и обидеть.

Если мы видим, что какие-то нюансы могут перейти, мы спокойно на это реагируем и принимаем точечные волевые решения для того, чтобы команда жила и функционировала дальше, – сказал Михаил Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Интервью Тикнизяна: скандальный уход из «Локо», непонятки с Галактионовым, деньги «Зенита»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» на YouTube
24 комментария
этот раунд за ММ, обоим токсикам ответил по делу.
Ответ Дима
этот раунд за ММ, обоим токсикам ответил по делу.
А который сейчас раунд и кто ведет по карточкам?
Он не про Тикнизяна говорил. Он сказал это про себя, что он не выносит мусор из раздевалки вот поэтому. Минус в карму за кликбейт и интеллектуальный дефицит.
Вот вам раскрытие анекдота
Походит мужик на работе к 2 бабам и мужику которые его обсуждают и говорит:
Нюрка если бы тебе дали миллион долларов дала бы в жопу? - дала
Машка если бы тебе дали миллион дала? - ну дала бы
Михалыч, а если бы тебе дали бы миллион? - ну за миллион один раз бы дал.
Ну вот виртуально у на 3 миллионера
А на деле две проститутки и *****раст
Тикнизян во всей этой истории максимально не прав. До прихода Михалыча он был одним из ненавистных фанатам игроков. Постоянные удаления, привозы и заработанные пенальти в ворота Локо. С приходом Галактионова он стал одним из лидеров Локо и привлек внимание Зенита и некоторых европейских клубов. Начал в сборную Армении вызываться. То, что перестал быть лидером команды и основным футболистом- полностью на его совести. Пусть пересмотрит свои матчи и поймет почему перестал быть основным. Вот он в Црвене. Демонстрирует уровень, который показывал до своей женитьбы и рождения сына? Нет. Перекладывание своей вины на другого, показатель незрелости человека. Этим он вредит только самому себе.
По делу ничего не ответил, только типа "да я его вывел в люди..."
Ромашкин - неблагодарная истеричка
