  • «Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро. Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн
64

«Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро. Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн

Лукас Пакета перейдет из «Вест Хэма» в «Фламенго».

«Фламенго» подпишет полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

Клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро, сообщает The Athletic. Сторонам еще осталось согласовать структуру выплат, но источники, знакомые с ситуацией, ожидают, что это скоро произойдет. 

Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии. Ранее трансферный рекорд страны установил «Крузейро», купивший Жерсона у «Зенита» за 30 миллионов евро с учетом бонусов. 

В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

Алексей Белоус
The Athletic
"У бразильцев денег нет, пыль в глаза" (с) Тимур Гурцкая
Ответ ZarvuR2020
"У бразильцев денег нет, пыль в глаза" (с) Тимур Гурцкая
Гурцкая просто слепой походу. Он не знает ничего про ФК Фламенго
Ответ ZarvuR2020
"У бразильцев денег нет, пыль в глаза" (с) Тимур Гурцкая
мы должны быть снисходительны к слепым
- Пакета брать будете?

- Буду.

- С вас 41,25 млн.
Ответ Иван Балашов
- Пакета брать будете? - Буду. - С вас 41,25 млн.
Я со своим
Ответ Иван Балашов
- Пакета брать будете? - Буду. - С вас 41,25 млн.
Недооцененный коммент)
Сейчас Гурцкая расскажет, что у бразильцев денег нет. Они платят 5, всё остальное — пиар.
Вы всё врёте!!! Нам "компетентные" московские эксперты, когда недавно бились в конвульсиях в комментариях под новостями о Жерсоне, рассказали, что бразильские клубы столько за игроков не платят.
Ответ fil_spb
Вы всё врёте!!! Нам "компетентные" московские эксперты, когда недавно бились в конвульсиях в комментариях под новостями о Жерсоне, рассказали, что бразильские клубы столько за игроков не платят.
Комментарий скрыт
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
При том, что как выясняется платят и даже больше, в Бразилии появились деньги, теперь будет тяжело привозить оттуда топовых игроков
Максимально странный трансфер, Пакета большой игрок, не хуже тех кто играет в топ командах на его позиции уж точно, один момент Пеп его очень хотел и долго обхаживал, потом мутные истории вокруг него и взяли Рейндерса, а так может в любой команде из топ 5 лиг играть смело, рано он домой собрался...
Ответ Cosstigan
Максимально странный трансфер, Пакета большой игрок, не хуже тех кто играет в топ командах на его позиции уж точно, один момент Пеп его очень хотел и долго обхаживал, потом мутные истории вокруг него и взяли Рейндерса, а так может в любой команде из топ 5 лиг играть смело, рано он домой собрался...
Комментарий скрыт
Ответ Cosstigan
Максимально странный трансфер, Пакета большой игрок, не хуже тех кто играет в топ командах на его позиции уж точно, один момент Пеп его очень хотел и долго обхаживал, потом мутные истории вокруг него и взяли Рейндерса, а так может в любой команде из топ 5 лиг играть смело, рано он домой собрался...
Он в футбол играть хочет и получать удовольствие, а не становится роботом в системе Пепа))) хотя почти уже переход состоялся если бы не мутная история со ставками.

Другое интересно, зачем Бразильцам покупать за такую большую сумму своего земляка? В Бразилии и так нет проблем с кадрами их уровня, а Пакета никогда не был главным тащером клуба.
А настоящая сумма какая? 10-15? А то московские во главе с Гурцкой утверждали, что в Бразилии денег нет 🤔
Ждем авторитетное мнение тушинских, что это вранье и циферки нарисованы.
Грустная новость для Гурцкой и его тушинских болельщиков Зенита.
Где там Гурцкая ? Пусть нам доложит, откуда изыскал внутренние резервы и нашёл такие деньги на покупку игрока " Фламенго" ? Или опять пыль в глаза пускают, что теперь и они могут башлять.
Ответ Док Аксель
Где там Гурцкая ? Пусть нам доложит, откуда изыскал внутренние резервы и нашёл такие деньги на покупку игрока " Фламенго" ? Или опять пыль в глаза пускают, что теперь и они могут башлять.
Ну так от продажи Жерсона в Зенит и нашли деньги Фламенго
+ на КЧМ заработали
Самый дорогой пакет!
