«Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро. Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн
Лукас Пакета перейдет из «Вест Хэма» в «Фламенго».
«Фламенго» подпишет полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.
Клубы достигли договоренности о трансфере 28-летнего футболиста за 41,25 млн евро, сообщает The Athletic. Сторонам еще осталось согласовать структуру выплат, но источники, знакомые с ситуацией, ожидают, что это скоро произойдет.
Пакета станет самым дорогим игроком, перешедшим в чемпионат Бразилии. Ранее трансферный рекорд страны установил «Крузейро», купивший Жерсона у «Зенита» за 30 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне АПЛ Лукас провел 18 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25617 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
- Буду.
- С вас 41,25 млн.
Другое интересно, зачем Бразильцам покупать за такую большую сумму своего земляка? В Бразилии и так нет проблем с кадрами их уровня, а Пакета никогда не был главным тащером клуба.
+ на КЧМ заработали