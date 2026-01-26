«Людям надоело, что мы говорим о ДНК «МЮ», но это она и есть: вы контратакуете, создаете моменты, не отсиживаетесь. Наблюдать за командой было невероятно». Шмейхель о 3:2 с «Арсеналом»
Петер Шмейхель высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом».
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель оценил победу манкунианцев над «Арсеналом» в 23-м туре АПЛ (3:2).
«Наблюдать за «Манчестер Юнайтед» было невероятно. Трансформация за такой короткий промежуток времени. Мы, болельщики «Манчестер Юнайтед», долгое время терпели разные результаты.
Людям надоело, что мы, бывшие игроки, говорим о ДНК «Юнайтед», но это она и есть: вы быстро меняете ход игры, контратакуете, используете моменты, а не просто отсиживаетесь. Каждый раз, когда вы выигрываете мяч, вы пытаетесь что-то создать», – сказал Шмейхель.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25617 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну в целом действительно старая школа прослеживалась , в принципе как и у Сульшера . С другой стороны а как иначе, играли под руководством САФ вот и стиль такой же.
Заезжано но правда
Какой же ты жалкий Манся🤣🤡ещё и ответы ограничил, чтобы никто не мешал ему бредить 🤣🤡
Рано поют дифирамбы …Как минимум матчей 10 стабильной игры надо,не важно выиграли или проиграли,главное характер ,игра..тогда и будем радоваться возвращению ДНК ..
Рано поют дифирамбы …Как минимум матчей 10 стабильной игры надо,не важно выиграли или проиграли,главное характер ,игра..тогда и будем радоваться возвращению ДНК ..
Согласен
Ещё одни ДНКовцы 😄 Спартак, Барселона, теперь МЮ будет страдать этими байками...до первого Фулхэма
Для полного ДНК не хватает заряженных судей как во времена сэра ))), сейчас такие функции только МС по карману
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости