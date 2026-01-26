«Людям надоело, что мы говорим о ДНК «МЮ», но это она и есть: вы контратакуете, создаете моменты, не отсиживаетесь. Наблюдать за командой было невероятно». Шмейхель о 3:2 с «Арсеналом»

Петер Шмейхель высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом».

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель оценил победу манкунианцев над «Арсеналом» в 23-м туре АПЛ (3:2).

«Наблюдать за «Манчестер Юнайтед» было невероятно. Трансформация за такой короткий промежуток времени. Мы, болельщики «Манчестер Юнайтед», долгое время терпели разные результаты.

Людям надоело, что мы, бывшие игроки, говорим о ДНК «Юнайтед», но это она и есть: вы быстро меняете ход игры, контратакуете, используете моменты, а не просто отсиживаетесь. Каждый раз, когда вы выигрываете мяч, вы пытаетесь что-то создать», – сказал Шмейхель.