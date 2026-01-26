  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Людям надоело, что мы говорим о ДНК «МЮ», но это она и есть: вы контратакуете, создаете моменты, не отсиживаетесь. Наблюдать за командой было невероятно». Шмейхель о 3:2 с «Арсеналом»
11

«Людям надоело, что мы говорим о ДНК «МЮ», но это она и есть: вы контратакуете, создаете моменты, не отсиживаетесь. Наблюдать за командой было невероятно». Шмейхель о 3:2 с «Арсеналом»

Петер Шмейхель высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом».

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель оценил победу манкунианцев над «Арсеналом» в 23-м туре АПЛ (3:2).

«Наблюдать за «Манчестер Юнайтед» было невероятно. Трансформация за такой короткий промежуток времени. Мы, болельщики «Манчестер Юнайтед», долгое время терпели разные результаты. 

Людям надоело, что мы, бывшие игроки, говорим о ДНК «Юнайтед», но это она и есть: вы быстро меняете ход игры, контратакуете, используете моменты, а не просто отсиживаетесь. Каждый раз, когда вы выигрываете мяч, вы пытаетесь что-то создать», – сказал Шмейхель.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25617 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoПетер Шмейхель
logoАрсенал
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну в целом действительно старая школа прослеживалась , в принципе как и у Сульшера . С другой стороны а как иначе, играли под руководством САФ вот и стиль такой же.
Заезжано но правда
Какой же ты жалкий Манся🤣🤡ещё и ответы ограничил, чтобы никто не мешал ему бредить 🤣🤡
Рано поют дифирамбы …Как минимум матчей 10 стабильной игры надо,не важно выиграли или проиграли,главное характер ,игра..тогда и будем радоваться возвращению ДНК ..
Ответ Lion Lionich
Рано поют дифирамбы …Как минимум матчей 10 стабильной игры надо,не важно выиграли или проиграли,главное характер ,игра..тогда и будем радоваться возвращению ДНК ..
Согласен
Ещё одни ДНКовцы 😄 Спартак, Барселона, теперь МЮ будет страдать этими байками...до первого Фулхэма
Для полного ДНК не хватает заряженных судей как во времена сэра ))), сейчас такие функции только МС по карману
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Откуда взялись эти специалисты? Заборы строят, просят не смотреть тренировки. Смешно просто»
26 января, 13:28
«Арсенал» забил 35,7% голов в этом сезоне АПЛ со стандартов, еще 9,5% – автоголы соперников. Эти показатели выше, чем у любого победителя турнира
26 января, 13:12
Невилл об «МЮ» при Кэррике: «Кажется, в клуб вернулась магия, ощущение того, как играть агрессивно, с риском. Я уверен, что Аморим озадачен переменами, как и все мы»
26 января, 12:12
Уэйн Руни: «Арсенал» – фаворит на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко. Артета запаниковал в матче с «МЮ». Чем ближе конец сезона, тем сложнее»
26 января, 11:30
Фердинанд заступился за Кэррика: «Набрал 6 очков против «Сити» и «Арсенала»! И говорят, что ему не следует тренировать «МЮ»? Какого хрена? Невероятное неуважение»
26 января, 09:48
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
13 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
56 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45