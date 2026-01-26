«Зениту» интересен форвард «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Бразилец забил 9 голов в 18 матчах сезона в лиге Турции (Legalbet)
Фелипе Аугусто интересен «Зениту».
21-летний центральный нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто интересен «Зениту», сообщил Legalbet.
Петербургский клуб изучает возможность приобретения бразильского футболиста.
Его интересы представляет агент Джулиано Бертолуччи, который занимается трансфером полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».
В этом сезоне Фелипе Аугусто забил 9 голов в 18 матчах в чемпионате Турции. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Вот и с трансферами то же самое, на один правдивый слух двадцать вбросов. И вероятность что это не один из них крайне невелика)